ONDE ESTÁ A DIVERSIDADE?

Homens, brancos e empresários dominam o mapa de canditados que disputam as eleições no país em 2026

Levantamento no TSE revela abismo entre o perfil dos candidatos e a realidade da população brasileira na disputa pelo comando do país

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:27

Levantamento mostra distância entre o perfil do eleitorado e a hegemonia de empresários e pessoas de meia-idade nas candidaturas Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Candidaturas das Eleições 2026 mantêm hegemonia de homens, brancos e empresários na disputa política. O levantamento feito nos microdados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, revela um descompasso entre a realidade do eleitorado e a fotografia dos candidatos que chegam às urnas no Brasil. A concentração de perfil socioeconômico e meia-idade escancara os desafios de representatividade no comando do país.

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Mesmo com um eleitorado composto em sua maioria por mulheres (53%) e por pessoas pretas ou pardas (sendo estas últimas 51,76% da população), a distribuição de forças pela chave da governança nacional desemboca na perpetuação do comando masculino e corporativo.

Homens lideram a maioria das candidaturas nas urnas

Ao encararmos a diferença entre as chapas no topo e quem está na base eleitoral, a contagem de registros aprovados e pendentes no tribunal expõe um cenário desproporcional.

As candidaturas masculinas somam 65% das fichas (13.367 nomes), deixando para as mulheres apenas 35% do total registrado (7.144 candidaturas).

Candidatos brancos concentram o maior volume de registros

Ao analisar a autodeclaração étnico-racial informada nos formulários oficiais, o raio-X da diversidade nas instituições mostra que o avanço das minorias ainda caminha a passos lentos.

A maior fatia das candidaturas está concentrada em pessoas brancas (49,08%, com 10.137 concorrentes), seguidas pelas opções de pessoas pardas (35,87%), pretas (13,6%), indígenas (0,92%) e amarelas (0,53%).

Se somados, os candidatos autodeclarados pretos e pardos superam por pouca margem os candidatos brancos. O TSE, no entanto, não faz essa junção. O gráfico de "cor/raça" do perfil da candidatura separa os itens "branca", "parda", "preta", "indígena" e "amarela".

Setor empresarial e veteranos dominam vagas políticas

Ao observar o histórico profissional declarado perante a Justiça Eleitoral, os dados deixam transparecer a forte presença do meio empresarial. A categoria dos empresários puxa o bloco da corrida eleitoral com 2.588 nomes.

O peso do capital privado na disputa por cargos eletivos ganha contornos marcantes quando observamos a sequência do mapa de ocupações:

Empresários: 2.588 nomes

Advogados: 1.702 nomes

Deputados (buscando recondução ou reeleição): 873 nomes

Vereadores: 814 nomes

Policiais militares: 570 nomes

Médicos: 563 nomes

Comerciante: 539 nomes

Demais profissões informadas: 2.741 nomes

Candidatos de meia-idade afastam jovens da política

Ao verificar as datas de nascimento cadastradas pelos concorrentes da disputa de outubro, a média de idade da lista evidencia a aposta dos partidos em nomes experientes em detrimento da renovação.

A participação mais expressiva se concentra na faixa de 45 a 54 anos (32,68%), enquanto a presença da juventude entre 18 e 24 anos esbarra num índice de apenas 1,13%.

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