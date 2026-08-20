Homens, brancos e empresários dominam o mapa de canditados que disputam as eleições no país em 2026

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:27
Candidaturas das Eleições 2026 mantêm hegemonia de homens, brancos e empresários na disputa política. O levantamento feito nos microdados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, revela um descompasso entre a realidade do eleitorado e a fotografia dos candidatos que chegam às urnas no Brasil. A concentração de perfil socioeconômico e meia-idade escancara os desafios de representatividade no comando do país.
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Mesmo com um eleitorado composto em sua maioria por mulheres (53%) e por pessoas pretas ou pardas (sendo estas últimas 51,76% da população), a distribuição de forças pela chave da governança nacional desemboca na perpetuação do comando masculino e corporativo.
Ao encararmos a diferença entre as chapas no topo e quem está na base eleitoral, a contagem de registros aprovados e pendentes no tribunal expõe um cenário desproporcional.
As candidaturas masculinas somam 65% das fichas (13.367 nomes), deixando para as mulheres apenas 35% do total registrado (7.144 candidaturas).
Ao analisar a autodeclaração étnico-racial informada nos formulários oficiais, o raio-X da diversidade nas instituições mostra que o avanço das minorias ainda caminha a passos lentos.
A maior fatia das candidaturas está concentrada em pessoas brancas (49,08%, com 10.137 concorrentes), seguidas pelas opções de pessoas pardas (35,87%), pretas (13,6%), indígenas (0,92%) e amarelas (0,53%).
Se somados, os candidatos autodeclarados pretos e pardos superam por pouca margem os candidatos brancos. O TSE, no entanto, não faz essa junção. O gráfico de "cor/raça" do perfil da candidatura separa os itens "branca", "parda", "preta", "indígena" e "amarela".
Ao observar o histórico profissional declarado perante a Justiça Eleitoral, os dados deixam transparecer a forte presença do meio empresarial. A categoria dos empresários puxa o bloco da corrida eleitoral com 2.588 nomes.
O peso do capital privado na disputa por cargos eletivos ganha contornos marcantes quando observamos a sequência do mapa de ocupações:
Empresários: 2.588 nomes
Advogados: 1.702 nomes
Deputados (buscando recondução ou reeleição): 873 nomes
Vereadores: 814 nomes
Policiais militares: 570 nomes
Médicos: 563 nomes
Comerciante: 539 nomes
Demais profissões informadas: 2.741 nomes
Ao verificar as datas de nascimento cadastradas pelos concorrentes da disputa de outubro, a média de idade da lista evidencia a aposta dos partidos em nomes experientes em detrimento da renovação.
A participação mais expressiva se concentra na faixa de 45 a 54 anos (32,68%), enquanto a presença da juventude entre 18 e 24 anos esbarra num índice de apenas 1,13%.
Ao acompanhar o encerramento do prazo de registro de chapas nos sistemas oficiais, os dados apurados até o início desta tarde de 20 agosto funcionam como uma fotografia em movimento, sujeita a impugnações, ajustes jurídicos e novas atualizações diárias nos boletins do TSE.