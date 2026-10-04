ALIADOS DE LULA

Humberto Costa é reeleito e Marília Arraes é eleita senadora por Pernambuco

Petista garantiu uma das duas vagas, enquanto ex-deputada do PDT conquistou a segunda

Thais Borges

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21:15

Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) se elegeram senadores por Pernambuco Crédito: Reprodução

Com 98,12% das urnas apuradas em Pernambuco, os candidatos Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) foram eleitos para o Senado para representar o estado.

Com 27,09% dos votos válidos, Humberto Costa já é senador e se reelegeu. Ele é médico e é um dos principais nomes do governo Lula no Senado. Já Marília Arraes é ex-deputada federal e tinha 24,98% dos votos por volta das 21h. No pleito de 2022, ela tinha sido candidata ao governo do estado.

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Pernambuco se torna um dos poucos estados com uma bancada 100% lulista, já que a outra vaga é da senadora Teresa Leitão (PT).

Humberto e Marília derrotaram os candidatos Mendonça Filho (PL), que teve 18,65%; Eduardo da Fonte (PP), com 13,81%; Carlos Sant’Anna (Novo), com 7,54% e Túlio Gadelha (PSD), que teve 7,18%.