ELEIÇÕES 2026

Idosos que não votaram no primeiro turno vão às urnas para decidir eleição presidencial

Mesmo com o voto facultativo a partir dos 70 anos, eleitores de até 95 anos fizeram questão de participar do segundo turno em Salvador; dificuldades de mobilidade não impediram a votação

Bruno Wendel

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 13:40

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A passos lentos, apoiados por familiares, de muletas ou em cadeiras de rodas, eles fizeram questão de ir às urnas. Por diferentes motivos, idosos que não votaram no primeiro turno decidiram participar da eleição presidencial na manhã deste domingo (25). Em Salvador, eleitores que haviam ficado em casa no último dia 4 superaram dificuldades de mobilidade para exercer o direito ao voto e se juntar aos milhões de brasileiros que decidem quem governará o país pelos próximos quatro anos. A disputa é entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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Moradora de Brotas, a professora aposentada Ida Maria Barros Luz, de 88 anos, foi uma dessas eleitoras. Apoiada por familiares, ela desceu cuidadosamente os degraus do Colégio Estadual Góes Calmon, em Brotas, em direção à seção eleitoral. "Um voto faz a diferença", afirmou. A filha, Maria Augusta, explicou por que a mãe não havia votado no primeiro turno. "Por conta da dificuldade de mobilidade, ela não veio. Mas hoje insistiu, e a trouxemos", contou. Maria Augusta também veio de Brasília para votar.

Quase um em cada quatro eleitores brasileiros tem 60 anos ou mais. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são 37,4 milhões de idosos entre os 158,7 milhões de cidadãos aptos a votar nas eleições de 2026. Desse contingente, 17,2 milhões têm pelo menos 70 anos, faixa etária em que o voto é facultativo.

Na Bahia, quarto maior colégio eleitoral do país, 2,4 milhões dos 11,3 milhões de eleitores têm 60 anos ou mais, o equivalente a 21,56% do eleitorado estadual, conforme estatísticas da Justiça Eleitoral. Desse total, cerca de 1,07 milhão tem entre 70 e 99 anos. Em Salvador, são aproximadamente 450,8 mil eleitores idosos, que representam 23,1% dos 1,95 milhão de cidadãos habilitados a votar.

O casal Firmino Bertane, de 95 anos, e Margarida Souza, de 86, também ficou de fora da votação no primeiro turno, mas decidiu participar neste domingo. "Esta eleição é dos idosos. Vamos decidir", declarou Margarida, que, na primeira votação, preferiu ficar no aconchego de casa. "Mas hoje os dois acordaram empolgadíssimos e decidiram exercer o papel de cidadãos. Eles não acharam o título, mas votaram com a identidade", contou a filha do casal, a aposentada Cristina Souza, de 63 anos, responsável por acompanhá-los até o local de votação.

Ao cruzar com Firmino e Margarida nos corredores do Góes Calmon, a aposentada Tânia Novais, de 67 anos, interrompeu a entrevista do CORREIO e, emocionada, anunciou: "Vou pegar o meu pai de 92 anos para votar". Antes de seguir, abraçou o casal, numa demonstração de carinho e identificação com a disposição dos dois idosos.

No maior local de votação da Bahia, o cenário não foi diferente. Seu Antônio da Paixão, de 79 anos, precisou recorrer a uma mentira para conseguir uma carona até as urnas. "A filha disse que só levaria de carro se ele votasse no candidato dela. Esperto, disse que 'sim'. Quando chegou aqui, votou em quem ele queria", contou a esposa, Bethânia Maria Paixão, ao lado do marido, enquanto aguardavam a carona de volta no Colégio Estadual Luiz Viana, em Brotas. Antônio também não havia votado no primeiro turno. "Eram muitos números para decorar. Já nesta eleição, foi fácil. Ele nem precisou de mim", acrescentou Bethânia.