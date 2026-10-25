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Imprensa internacional vê eleição no Brasil como teste para onda conservadora na América Latina

Decisão da disputa entre Flávio e Lula deve determinar um novo alinhamento do Brasil na geopolítica global

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 13:20

Candidatos Flavio e Lula, neste domingo, dia da eleição
Candidatos Flavio e Lula, neste domingo, dia da eleição Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil e NELSON GARIBA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

As eleições presidenciais deste domingo (25) têm repercutido na imprensa internacional. Jornais pelo mundo acompanham a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) como uma possível mudança no pêndulo político do País, que pode se juntar a uma onda conservadora que atinge outros países da América Latina e determinar um novo alinhamento do Brasil na geopolítica global.

Para o jornal argentino La Nación, uma vitória de Flávio, que saiu à frente no 1º turno e se manteve em vantagem nas pesquisas de intenção de voto, consolidaria o que alguns, entre eles, o presidente da Argentina, Javier Milei, chamam de uma onda azul de governos de direita na região.

"Será o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado e preso por tentativa de golpe de Estado, mais um do grupo? E, ainda mais importante: implicará a chamada onda azul uma virada de médio ou longo prazo ou, pelo contrário, apenas um movimento do pêndulo latino-americano, que carece da força necessária para perdurar por longos anos?", questiona a publicação.

O jornal destaca ainda que o desgaste de Lula após três mandatos foi o principal fator que levou Flávio Bolsonaro a ser o candidato mais votado no primeiro turno. "Claro que os Bolsonaro têm sua base ideológica fiel, mas com essa base não ganhariam uma eleição. Se ganharem, será por serem a opção frente a Lula. E o mesmo vale para o presidente do Brasil. Ser o único que pode derrotar um Bolsonaro é o que lhe permite dizer que, sem ele, não haverá democracia no Brasil e estará em jogo a soberania do País", disse.

Por sua vez, o jornal Clarín observa que a discussão nas urnas não é um "básico esquerda ou direita", mas de capacidades. A reportagem aponta que Lula vem de três mandatos, incluindo o atual, e com um desempenho macro eficiente, enquanto Flávio tem buscado se firmar nas questões sociais.

"A questão social desempenha um papel decisivo nesta etapa final", diz o Clarín, acrescentando que o governo conseguiu reverter, segundo as pesquisas, o golpe inicial da derrota com base em uma ofensiva intensa que incluiu benefícios, como o pagamento do reajuste do Bolsa Família e o fim da escala de trabalho 6x1.

O francês Le Monde escreveu que a eleição brasileira é considerada a mais importante do ano, juntamente das eleições de meio mandato dos Estados Unidos, que vão ocorrer em 3 de novembro. Para o jornal, os eleitores do País estão sendo chamados para escolher "entre duas visões radicalmente opostas, cujas consequências se estenderão muito além das fronteiras do País".

A trajetória de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução
Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo por Reprodução
Lula trabalhou como metalúrgico na região de São Bernardo do Campo, onde começou sua atuação no movimento sindical por Reprodução
Eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos em 1975, Lula ganhou projeção nacional durante as greves do ABC paulista por Reprodução
Lula participou da criação do Partido dos Trabalhadores em 1980 por Divulgação
Em 1980, Lula foi preso durante uma greve dos metalúrgicos do ABC, com base na Lei de Segurança Nacional por Divulgação
Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988 por Divulgação
Lula concorreu à Presidência pela primeira vez em 1989. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor por Reprodução
Depois de perder as eleições de 1994 e 1998, Lula venceu a disputa presidencial de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 por Divulgação
Em 2006, conquistou um segundo mandato consecutivo. Deixou a Presidência em 2011, após oito anos no cargo por Arquivo/Agência Brasil
Em 2018, Lula foi preso após condenação no caso do tríplex do Guarujá. Saiu da prisão em 2019, e a condenação foi anulada pelo STF em 2021 por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula voltou a disputar a Presidência em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, iniciando seu terceiro mandato em janeiro de 2023 por Divulgação
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Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução

A publicação francesa avalia que a candidatura do presidente Lula "personifica a continuidade do progresso social, a proteção ambiental, a defesa das instituições democráticas, a soberania nacional e o multilateralismo", enquanto, do outro lado, o senador do PL defende uma "política de segurança repressiva, um programa econômico ultraliberal e o alinhamento com o governo Trump". Para o Le Monde, uma vitória de Flávio colocaria toda a América do Sul, com exceção do Uruguai, sob a influência de Washington.

O ponto também foi tema de um editorial de opinião do jornal americano The New York Times. Publicado neste domingo, o texto diz que os Estados Unidos têm um "histórico problemático" de interferência em eleições estrangeiras. Segundo a publicação, os EUA têm se tornado mais respeitosos com outras democracias e evitado, em grande parte, intervir em suas campanhas, mas o presidente Donald Trump estaria levando Washington de volta ao seu passado "intrometido e contraproducente".

Como exemplo, o jornal cita as eleições brasileiras deste domingo e diz que os eleitores vão escolher entre "um populista de esquerda" e "um senador de extrema-direita cujo pai está cumprindo uma sentença de 27 anos por tentar um golpe após perder a última eleição". O NYT reforça que Trump não endossou formalmente o jovem Bolsonaro, mas que ele "fez tudo, exceto endossar oficialmente", incluindo promulgar políticas fora do mainstream da tradição diplomática americana.

"Essa intromissão é prejudicial à causa da democracia e ao interesse nacional dos Estados Unidos. A interferência externa nas eleições de um estado democrático é antidemocrática: afinal, os americanos não fazem parte do corpo político brasileiro. Subjacente às intervenções do governo Trump está uma mensagem desrespeitosa de que os americanos - ou pelo menos um pequeno número deles - acham que sabem melhor do que os brasileiros o que é melhor para o Brasil", diz o editorial.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

A rede Al Jazeera, do Catar, destacou que países da América Latina vêm estreitando laços com Israel, com uma nova onda de líderes atuando para reverter medias adotadas anteriormente para isolar o governo israelense por causa da guerra em Gaza. O texto afirma que, se o senador Flávio Bolsonaro vencer a eleição, o Brasil pode se somar a esse movimento.

A Al Jazeera diz que o senador tem exibido bandeiras israelenses em comícios e enfatizado sua amizade com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Para a pesquisadora Marta Tawil Kuri, do Colégio do México, há uma "convergência" entre líderes de direita em busca de validação em Washington, apoio de bases evangélicas e uma ofensiva diplomática israelense na região.

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Lula Flávio Bolsonaro Votação

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