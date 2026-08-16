POLÍTICA

Inelegível, Pablo Marçal registra candidatura à Presidência pelo PRTB

Justiça Eleitoral ainda vai analisar o registro

Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 07:11

Pablo Marçal Crédito: Record

O PRTB protocolou neste sábado (15) o pedido de registro da candidatura do empresário e influenciador Pablo Marçal à Presidência da República. A medida ocorreu após uma decisão da Justiça Eleitoral autorizar sua filiação ao partido.

Com a mudança, o presidente nacional da legenda, Leonardo Avalanche, que havia sido escolhido para disputar a Presidência, passou à condição de candidato a vice.

O registro ainda será analisado pela Justiça Eleitoral. Além disso, Marçal permanece inelegível até 2032 por uma condenação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

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Em 5 de agosto, a Corte rejeitou, por unanimidade, os embargos apresentados pela defesa e manteve a decisão que condenou o empresário a oito anos de inelegibilidade por uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha de 2024.

A liminar que autorizou o retorno de Marçal ao PRTB considerou válida, provisoriamente, sua filiação. Segundo a decisão, ele assinou a ficha de filiação em 4 de abril de 2026, com o "devido deferimento pela presidência nacional da agremiação".

O PRTB afirmou que Avalanche articulou internamente a entrada de Marçal na disputa presidencial. Em nota, o dirigente declarou: "Recuperamos o partido quando tentaram tirá-lo de nós".

A legenda também afirmou que, a partir deste domingo (16), a chapa Brasil Próspero poderá fazer propaganda eleitoral, inclusive pela internet.

Condenação mantém Marçal inelegível

A condenação foi mantida pelo TRE-SP após o processo retornar à pauta depois de um pedido de vista. Em dezembro de 2025, a Corte já havia confirmado, por 4 votos a 3, a condenação relacionada ao chamado "campeonato de cortes", estratégia em que colaboradores eram incentivados a produzir e divulgar vídeos nas redes sociais.

Além da inelegibilidade, Marçal recebeu multa de R$ 420 mil. A decisão ainda pode ser contestada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As ações foram movidas pelo PSB, pelo Ministério Público Eleitoral e pela vereadora eleita Silvia Ferraro (PSOL/Rede), durante as eleições de 2024.