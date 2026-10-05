Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Inimiga das feministas' e dona de falas polêmicas: quem é Eduarda Campopiano, deputada estadual de 23 anos eleita com quase 2 milhões de votos

Vereadora de Praia Grande teve a segunda maior votação da história para a Alesp e ganhou projeção com discurso antifeminista e pautas conservadoras

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 11:15

Eduarda Campopiano
Eduarda Campopiano Crédito: Reprodução

Aos 23 anos, Eduarda Campopiano (PL) protagonizou uma das maiores votações das Eleições 2026 em São Paulo. Vereadora de Praia Grande, no litoral paulista, ela recebeu mais de 1,9 milhão de votos e se tornou a candidata mais votada para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

O desempenho também entrou para a história da política paulista. A votação de Campopiano foi a segunda maior já registrada para o cargo de deputado estadual em São Paulo, atrás apenas de Janaína Paschoal, que recebeu cerca de 2 milhões de votos em 2018.

Eduarda Campopiano

Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
1 de 6
Eduarda Campopiano por Reprodução

Natural de Campinas, Maria Eduarda Campopiano Monteiro nasceu em 22 de julho de 2003 e começou a ganhar projeção principalmente nas redes sociais, onde construiu uma audiência com conteúdos políticos e posições conservadoras.

A estreia nas urnas aconteceu em 2024. Naquele ano, Campopiano foi eleita vereadora de Praia Grande com 3.583 votos e tomou posse aos 21 anos, tornando-se a parlamentar mais jovem da história recente da Câmara Municipal da cidade.

Dois anos depois, saltou de pouco mais de 3,5 mil votos em uma eleição municipal para mais de 1,9 milhão na disputa estadual.

'Maior inimiga das feministas'

A oposição ao feminismo é uma das principais bandeiras políticas de Campopiano. A parlamentar já se apresentou como "a maior inimiga das feministas de SP" e ganhou espaço nas redes participando de discussões sobre feminismo, aborto, feminicídio, cotas, sexualidade e questões de gênero.

Leia mais

Imagem - De Datena a Inês Brasil: veja quantos votos os famosos tiveram nas Eleições 2026

De Datena a Inês Brasil: veja quantos votos os famosos tiveram nas Eleições 2026

Imagem - Quem era Ana Beatriz Araújo, a ex-Rainha de Rodeio que morreu aos 22 anos de forma inesperada e assustadora

Quem era Ana Beatriz Araújo, a ex-Rainha de Rodeio que morreu aos 22 anos de forma inesperada e assustadora

Imagem - Ué? 7 candidatos não votaram nem em si mesmos e terminam eleição com zero votos

Ué? 7 candidatos não votaram nem em si mesmos e terminam eleição com zero votos

Durante a campanha, direcionou sua comunicação principalmente ao eleitorado conservador, com defesa da família tradicional, da vida desde a concepção e da presença de princípios cristãos na política. Também fez críticas ao feminismo contemporâneo e ao que classifica como "cultura woke".

Campopiano é contrária ao aborto e às cotas raciais. Na segurança pública, defende o direito ao porte de armas e argumenta que o acesso a armas de fogo pode ampliar a capacidade de proteção das mulheres contra a violência. Ela também se posiciona contra iniciativas que buscam reconhecer formalmente a prostituição como profissão.

Leia mais

Imagem - Eleições de 2026 causam briga generalizada entre famosos e jornalistas da Globo

Eleições de 2026 causam briga generalizada entre famosos e jornalistas da Globo

Imagem - Não votou? Evite multas: saiba como justificar a ausência no primeiro turno e qual o prazo

Não votou? Evite multas: saiba como justificar a ausência no primeiro turno e qual o prazo

Imagem - Neymar vai votar com camisa do Santos e faz gesto em suposta alusão a candidato

Neymar vai votar com camisa do Santos e faz gesto em suposta alusão a candidato

E o voto feminino?

O discurso antifeminista da deputada eleita também coloca em evidência a relação histórica entre os movimentos de mulheres e a conquista de direitos políticos no Brasil. O direito das brasileiras de votar e serem votadas foi reconhecido nacionalmente pelo Código Eleitoral de 1932, após anos de mobilização do movimento sufragista.

Apesar disso, a deputada nunca verbalizou o que pensa sobre a conquista feminista ao voto feminino. 

Agradecimento aos colonizadores e polêmica com indígenas

Outra declaração de Campopiano que ganhou repercussão nacional ocorreu meses antes das eleições, durante participação no podcast RedCast. Ao discutir a colonização do Brasil, a então vereadora afirmou agradecer pela chegada dos colonizadores e pela catequização dos povos indígenas. "Glória a Deus que colonizaram, glória a Deus que catequizaram as índias", declarou.

Famosos votam para as Eleições 2026

Fátima Bernardes, com a mãe, Eunice, e a filha, Beatriz Bonemer por Reprodução | Instagram
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução | Instagram
Rodrigo Faro e Vera Viel por Reprodução | Instagram
Luciano Huck por Reprodução | Instagram
Bruno de Luca, ator e apresentador, acompanhado dos pais durante a votação das Eleições 2026, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro por Reprodução | Instagram
Dani Calabresa e Ricahr Neuman por Reprodução | Instagram
Glória Pires e Orlando Morais por Reprodução | Instagram
Edson Celulari e Victor Fasano por Reprodução | Instagram
Cafu por Reprodução | Instagram
Rodrigo Faro e Celso Zucatelli por Reprodução | Instagram
1 de 10
Fátima Bernardes, com a mãe, Eunice, e a filha, Beatriz Bonemer por Reprodução | Instagram

Na sequência, Campopiano associou indígenas a práticas como canibalismo e enterro de crianças vivas. "Glória a Deus que a extrema direita chegou e falou para os índios: 'Galera, fazer sacrifício e comer o braço do irmãozinho não é legal, enterrar criança viva...'", afirmou durante o debate.

As declarações provocaram reação da artista e liderança indígena Katú Mirim, que registrou um boletim de ocorrência por preconceito de raça ou cor. Segundo o registro policial, Katú afirmou que as falas ofenderam a cultura, a história e os povos indígenas.

A presença digital também foi central na campanha que levou Campopiano à Alesp. Segundo dados da Justiça Eleitoral, a candidatura arrecadou cerca de R$ 755 mil, sendo que mais de 90% dos recursos vieram do diretório nacional do PL. A maior parcela das despesas eleitorais foi destinada justamente ao impulsionamento de conteúdo na internet, estratégia alinhada à trajetória que a tornou conhecida antes mesmo de ocupar um cargo eletivo.

Os dez deputados federais mais votados em 2026

Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados
Lucas Pavanato (PL-SP) — 3.038.438 votos por Reprodução Instagram
Erika Hilton (PSOL-SP) — 1.596.472 votos por Câmara dos Deputados/Reprodução
André Fernandes (PL-CE) — 684.372 votos por Divulgação
Sâmia Bomfim (PSOL-SP) — 583.107 votos por Divulgação
Julia Zanatta (PL-SC) — 560.223 votos por Câmara dos Deputados
Ana Elisa (PT-MG) — 524.219 votos por Divulgação
Kim Kataguiri (Missão-SP) — 520.071 votos por Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Tabata Amaral (PSB-SP) — 476.383 votos por Divulgação
Jeffrey Chiquini (Novo-PR) — 425.399 votos por Divulgação
1 de 10
Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

Campopiano declarou à Justiça Eleitoral ter ensino médio completo e informou como ocupação a função de vereadora. Ela não declarou bens. Durante a corrida eleitoral, também fez dobradinha com Lucas Pavanato (PL), um de seus principais aliados políticos. Pavanato também teve votação expressiva e foi eleito deputado federal por São Paulo.

Das redes para uma votação histórica

A eleição consolida uma ascensão política rápida. Campopiano começou a disputar eleições apenas em 2024, tornou-se vereadora aos 21 anos e, dois anos depois, alcançou uma das maiores votações da história da Assembleia Legislativa de São Paulo.

Aos 23 anos, ela chegará à Alesp carregando as mesmas bandeiras que marcaram sua ascensão nas redes: oposição ao feminismo e às pautas progressistas, defesa de valores cristãos e conservadores e forte investimento na comunicação digital.

Mais recentes

Imagem - Ivana Bastos já perdeu eleição por 11 votos; agora tem a maior votação da história da Bahia

Ivana Bastos já perdeu eleição por 11 votos; agora tem a maior votação da história da Bahia
Imagem - Homem é condenado a 25 anos de prisão por homicídio cometido há 14 anos na Bahia

Homem é condenado a 25 anos de prisão por homicídio cometido há 14 anos na Bahia
Imagem - Ciro Gomes perde governo do Ceará após rompimento com PT

Ciro Gomes perde governo do Ceará após rompimento com PT