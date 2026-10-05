ELEIÇÕES 2026

'Inimiga das feministas' e dona de falas polêmicas: quem é Eduarda Campopiano, deputada estadual de 23 anos eleita com quase 2 milhões de votos

Vereadora de Praia Grande teve a segunda maior votação da história para a Alesp e ganhou projeção com discurso antifeminista e pautas conservadoras

Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 11:15

Eduarda Campopiano Crédito: Reprodução

Aos 23 anos, Eduarda Campopiano (PL) protagonizou uma das maiores votações das Eleições 2026 em São Paulo. Vereadora de Praia Grande, no litoral paulista, ela recebeu mais de 1,9 milhão de votos e se tornou a candidata mais votada para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

O desempenho também entrou para a história da política paulista. A votação de Campopiano foi a segunda maior já registrada para o cargo de deputado estadual em São Paulo, atrás apenas de Janaína Paschoal, que recebeu cerca de 2 milhões de votos em 2018.

Eduarda Campopiano 1 de 6

Natural de Campinas, Maria Eduarda Campopiano Monteiro nasceu em 22 de julho de 2003 e começou a ganhar projeção principalmente nas redes sociais, onde construiu uma audiência com conteúdos políticos e posições conservadoras.

A estreia nas urnas aconteceu em 2024. Naquele ano, Campopiano foi eleita vereadora de Praia Grande com 3.583 votos e tomou posse aos 21 anos, tornando-se a parlamentar mais jovem da história recente da Câmara Municipal da cidade.

Dois anos depois, saltou de pouco mais de 3,5 mil votos em uma eleição municipal para mais de 1,9 milhão na disputa estadual.

'Maior inimiga das feministas'

A oposição ao feminismo é uma das principais bandeiras políticas de Campopiano. A parlamentar já se apresentou como "a maior inimiga das feministas de SP" e ganhou espaço nas redes participando de discussões sobre feminismo, aborto, feminicídio, cotas, sexualidade e questões de gênero.

Durante a campanha, direcionou sua comunicação principalmente ao eleitorado conservador, com defesa da família tradicional, da vida desde a concepção e da presença de princípios cristãos na política. Também fez críticas ao feminismo contemporâneo e ao que classifica como "cultura woke".

Campopiano é contrária ao aborto e às cotas raciais. Na segurança pública, defende o direito ao porte de armas e argumenta que o acesso a armas de fogo pode ampliar a capacidade de proteção das mulheres contra a violência. Ela também se posiciona contra iniciativas que buscam reconhecer formalmente a prostituição como profissão.

E o voto feminino?

O discurso antifeminista da deputada eleita também coloca em evidência a relação histórica entre os movimentos de mulheres e a conquista de direitos políticos no Brasil. O direito das brasileiras de votar e serem votadas foi reconhecido nacionalmente pelo Código Eleitoral de 1932, após anos de mobilização do movimento sufragista.

Apesar disso, a deputada nunca verbalizou o que pensa sobre a conquista feminista ao voto feminino.

Agradecimento aos colonizadores e polêmica com indígenas

Outra declaração de Campopiano que ganhou repercussão nacional ocorreu meses antes das eleições, durante participação no podcast RedCast. Ao discutir a colonização do Brasil, a então vereadora afirmou agradecer pela chegada dos colonizadores e pela catequização dos povos indígenas. "Glória a Deus que colonizaram, glória a Deus que catequizaram as índias", declarou.

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Na sequência, Campopiano associou indígenas a práticas como canibalismo e enterro de crianças vivas. "Glória a Deus que a extrema direita chegou e falou para os índios: 'Galera, fazer sacrifício e comer o braço do irmãozinho não é legal, enterrar criança viva...'", afirmou durante o debate.

As declarações provocaram reação da artista e liderança indígena Katú Mirim, que registrou um boletim de ocorrência por preconceito de raça ou cor. Segundo o registro policial, Katú afirmou que as falas ofenderam a cultura, a história e os povos indígenas.

A presença digital também foi central na campanha que levou Campopiano à Alesp. Segundo dados da Justiça Eleitoral, a candidatura arrecadou cerca de R$ 755 mil, sendo que mais de 90% dos recursos vieram do diretório nacional do PL. A maior parcela das despesas eleitorais foi destinada justamente ao impulsionamento de conteúdo na internet, estratégia alinhada à trajetória que a tornou conhecida antes mesmo de ocupar um cargo eletivo.

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Campopiano declarou à Justiça Eleitoral ter ensino médio completo e informou como ocupação a função de vereadora. Ela não declarou bens. Durante a corrida eleitoral, também fez dobradinha com Lucas Pavanato (PL), um de seus principais aliados políticos. Pavanato também teve votação expressiva e foi eleito deputado federal por São Paulo.

Das redes para uma votação histórica

A eleição consolida uma ascensão política rápida. Campopiano começou a disputar eleições apenas em 2024, tornou-se vereadora aos 21 anos e, dois anos depois, alcançou uma das maiores votações da história da Assembleia Legislativa de São Paulo.