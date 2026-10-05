Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ivana Bastos já perdeu eleição por 11 votos; agora tem a maior votação da história da Bahia

Presidente da Alba recebeu 203.202 votos em 2026, quase o dobro da votação de 2022, e foi reeleita para o quinto mandato

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:57

Ivana Bastos
Ivana Bastos Crédito: Vaner Casaes

Pela segunda eleição consecutiva, a deputada estadual Ivana Bastos (PSD) teve a maior votação para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Em 2022, ela já tinha quebrado recordes: além de ter sido a mais votada daquele ano, com 118.417 votos, Ivana também havia sido a primeira mulher a passar dos 100 mil votos na história do legislativo estadual até aquele momento.

Agora, em 2026, ela quase duplicou a votação: teve 203.202 votos e parte para seu quinto mandato. Atual presidente da Alba e primeira mulher a liderar a Casa, ela também ultrapassou a marca de qualquer votação entre todos os deputados e deputadas do legislativo estadual baiano.

Deputada estadual, Ivana Bastos se tornou a parlamentar mais votada da história da Bahia

Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos, presidente da Casa por Divulgação
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Reprodução
Ivana Bastos por Divulgação
1 de 12
Ivana Bastos por Vaner Casaes

"Vocês me deram a maior votação já alcançada por uma deputada ou deputado estadual na história do estado. E fazer isso sendo mulher torna esse momento ainda mais especial para mim. Recebo cada voto com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que essa confiança aumenta ainda mais a minha responsabilidade", escreveu, em uma postagem divulgada na noite do último domingo (4), em suas redes sociais.

Em 2022, ela conversou com o CORREIO e contou que passou por quatro eleições sem sucesso. Em 2006, ficou fora da Alba por apenas 11 votos. “Na quarta eleição, meu pai e meu marido disseram que, se não desse certo, tudo bem, que era a hora de parar. Mas eu disse que não ia parar”, contou, na época. Ela bateu o pé e, em 2010, foi eleita pela primeira vez, com 45 mil votos.

Deputados estaduais mais votados na Bahia

Deputados estaduais mais votados na Bahia por TSE
Deputados estaduais mais votados na Bahia por TSE
Deputados estaduais mais votados na Bahia por TSE
Deputados estaduais mais votados na Bahia por TSE
Deputados estaduais mais votados na Bahia por TSE
Deputados estaduais mais votados na Bahia por TSE
1 de 6
Deputados estaduais mais votados na Bahia por TSE

História

Nascida em Caetité, ela sempre viveu em Guanambi. Formada em administração, é neta do ex-prefeito de Guanambi Juca Bastos, filha do ex-deputado Fernando Bastos e sobrinha de Vilobaldo Freitas, também ex-deputado estadual.

Ao longo da vida, atuou como comerciante e empresária, tendo sido proprietária de uma loja de confecções chamada João & Maria. Depois, assumiu o comando da Rádio Alvorada. Ela se apresenta como defensora das causas das mulheres e dos municípios.

Mais recentes

Imagem - Homem é condenado a 25 anos de prisão por homicídio cometido há 14 anos na Bahia

Homem é condenado a 25 anos de prisão por homicídio cometido há 14 anos na Bahia
Imagem - Ciro Gomes perde governo do Ceará após rompimento com PT

Ciro Gomes perde governo do Ceará após rompimento com PT
Imagem - Milei fala em ‘eleição histórica’ e Netanyahu deseja vitória no 2° turno a Flávio Bolsonaro

Milei fala em ‘eleição histórica’ e Netanyahu deseja vitória no 2° turno a Flávio Bolsonaro