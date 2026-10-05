MAIS VOTADA DE TODOS OS TEMPOS

Ivana Bastos já perdeu eleição por 11 votos; agora tem a maior votação da história da Bahia

Presidente da Alba recebeu 203.202 votos em 2026, quase o dobro da votação de 2022, e foi reeleita para o quinto mandato

Thais Borges

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:57

Ivana Bastos Crédito: Vaner Casaes

Pela segunda eleição consecutiva, a deputada estadual Ivana Bastos (PSD) teve a maior votação para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Em 2022, ela já tinha quebrado recordes: além de ter sido a mais votada daquele ano, com 118.417 votos, Ivana também havia sido a primeira mulher a passar dos 100 mil votos na história do legislativo estadual até aquele momento.

Agora, em 2026, ela quase duplicou a votação: teve 203.202 votos e parte para seu quinto mandato. Atual presidente da Alba e primeira mulher a liderar a Casa, ela também ultrapassou a marca de qualquer votação entre todos os deputados e deputadas do legislativo estadual baiano.

Deputada estadual, Ivana Bastos se tornou a parlamentar mais votada da história da Bahia 1 de 12

"Vocês me deram a maior votação já alcançada por uma deputada ou deputado estadual na história do estado. E fazer isso sendo mulher torna esse momento ainda mais especial para mim. Recebo cada voto com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que essa confiança aumenta ainda mais a minha responsabilidade", escreveu, em uma postagem divulgada na noite do último domingo (4), em suas redes sociais.

Em 2022, ela conversou com o CORREIO e contou que passou por quatro eleições sem sucesso. Em 2006, ficou fora da Alba por apenas 11 votos. “Na quarta eleição, meu pai e meu marido disseram que, se não desse certo, tudo bem, que era a hora de parar. Mas eu disse que não ia parar”, contou, na época. Ela bateu o pé e, em 2010, foi eleita pela primeira vez, com 45 mil votos.

Deputados estaduais mais votados na Bahia 1 de 6

História

Nascida em Caetité, ela sempre viveu em Guanambi. Formada em administração, é neta do ex-prefeito de Guanambi Juca Bastos, filha do ex-deputado Fernando Bastos e sobrinha de Vilobaldo Freitas, também ex-deputado estadual.