ELEIÇÕES

Janones vaza número de telefone de Lula durante live de 24 horas e comete gafe ao mostrar celular

Deputado exibiu contato atribuído ao presidente durante transmissão ao vivo no YouTube, momentos antes de receber uma ligação do petista

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 17:50

Janones vazou número de Lula sem querer Crédito: Reprodução

O deputado federal André Janones (Rede-MG) acabou expondo um número de telefone atribuído ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante uma transmissão ao vivo no YouTube, neste sábado (24). A situação aconteceu quando o parlamentar mostrou a tela do próprio celular aos espectadores, pouco antes de receber uma ligação do petista.

Janones realizava uma transmissão de 24 horas, batizada de "Live da Virada", quando anunciou que Lula participaria por telefone. Ao exibir o aparelho para a câmera, o deputado mostrou um contato identificado como "Lula da Silva", sem perceber que o número também estava visível. "O presidente Lula vai ligar ao vivo aqui do telefone. Tem problema mostrar [o celular] não, porque aqui já está com o nome dele em cima", afirmou Janones, momentos antes de expor a informação.

Curiosidades sobre André Janones 1 de 7

O episódio ocorreu em meio à mobilização do parlamentar nas redes sociais em apoio à candidatura de Lula à reeleição. A transmissão começou na noite de sexta-feira (23), logo após o debate presidencial promovido pela TV Globo, e tinha previsão de continuar até o fim deste sábado.

A participação do presidente por telefone estava entre os momentos anunciados durante a programação.

Lula ganhou celular para participar de grupo de WhatsApp

A situação chamou atenção também porque Lula recebeu um aparelho celular poucos dias antes do episódio. Na quarta-feira (21), o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), presenteou o presidente com um telefone para facilitar sua participação no canal de WhatsApp chamado "Exército do Lula", criado por Janones.

O petista é conhecido por demonstrar resistência ao uso de tecnologias e redes sociais. Até então, segundo as informações divulgadas, ele não utilizava um aparelho celular próprio. O presente foi entregue em meio às atividades da campanha eleitoral, que intensificou a presença digital dos candidatos na reta final da disputa presidencial.

Janones organiza transmissão às vésperas da eleição

A "Live da Virada" foi organizada para acompanhar as últimas horas de campanha antes do segundo turno das eleições, marcado para domingo (25). Ao longo da transmissão, Janones interagiu com espectadores e realizou atividades relacionadas à mobilização eleitoral. Em um dos momentos, o deputado chegou a dormir no chão após quase cinco horas de live.

O parlamentar também esteve envolvido em embates com a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) por causa de conteúdos publicados nas redes sociais. A equipe do candidato apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vídeos nos quais Lula aparece dando orientações relacionadas ao canal mantido por Janones.