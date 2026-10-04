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Jaques Wagner é reeleito senador pela Bahia e terá novo mandato

Petista governou o estado por dois mandatos e ocupou ministérios nos governos de Lula e Dilma Rousseff

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21:06

um vice
Jaques Wagner Crédito: Saulo Cruz/Agência Senado

Jaques Wagner (PT) foi reeleito senador pela Bahia neste domingo (4). Com a vitória, o ex-governador garantiu um novo mandato de oito anos no Congresso Nacional, que começará em 2027.

Eleito pela primeira vez para o Senado em 2018, Wagner seguirá na Casa após uma trajetória que inclui três mandatos como deputado federal, oito anos à frente do governo baiano e passagens por ministérios nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.  

Ele foi o segundo candidato ao Senado mais votado do estado, com 27.38% dos votos. A segunda vaga da Bahia ficou com Rui Costa (PT), que  foi o mais votado com 29,82% dos votos. Aparecem em seguida Angelo Coronel, do Republicanos, com 20,31%, João Roma, do PL, com 20,20%, Professora Delliano (PSOL) com 1,55%, Marcelo Carvalho (Rede), com 0,37%, Carlos Sodré com 0,15%, Marcelo Santtana (DC) com 0,09%, Gregorio Gould (UP) com 0,09% e Marcelo Millet (PCO) com 0,04%.

PRESIDENTE: ACOMPANHE A APURAÇÃO EM TEMPO REAL

Do sindicalismo aos governos da Bahia e do Brasil

Nascido no Rio de Janeiro em 1951, Wagner construiu sua carreira política na Bahia, com atuação no movimento sindical. Participou da fundação do PT e foi eleito deputado federal em 1990, conquistando a reeleição em 1994 e 1998.  

Com a chegada de Lula à Presidência, assumiu o Ministério do Trabalho e Emprego em 2003. Em 2005, passou a comandar a Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política do governo federal.  

Com 94,28% das urnas apuradas, Jerônimo já está matematicamente reeleito. 

Veja curiosidades sobre a história do Senado Federal

Criado no Império, o Senado começou a funcionar em 1826 e completa 200 anos em 2026 por Divulgação
O Senado atualmente tem 81 integrantes, que representam os 26 estados e o DF. O tamanho do estado não determina número de cadeiras por Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Cada estado e o DF têm três senadores. Assim, a Bahia possui o mesmo número de representantes no Senado que São Paulo, o estado mais populoso do país por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Para ocupar uma cadeira no Senado, é preciso ter pelo menos 35 anos. A exigência também vale para os suplentes por Reprodução
O mandato de senador dura oito anos, o dobro do período de um deputado federal  por Ton Molina/Agência Senado
A cada quatro anos, o Senado renova alternadamente um terço (27 vagas) ou dois terços (54 vagas) de suas cadeiras por Foto: Marcos Oliveira/ Agência Brasil
Ex-presidente José Sarney teve cinco mandatos no Senado. Sua trajetória na Casa se estendeu por décadas, e ele  foi eleito quatro vezes para presidir a instituição por Arquivo/Agência Brasil
As primeiras mulheres eleitas diretamente ao Senado foram Júnia Marise (foto) e Marluce Pinto, em 1990 por Reprodução
Esse ano os eleitores escolhem dois senadores por estado e pelo DF. As outras 27 cadeiras pertencem aos parlamentares eleitos em 2022, cujos mandatos continuam até 2031 por Roque de Sá
A candidatura ao Senado é formada por uma chapa com um titular e dois suplentes. Eles são eleitos juntos, e os suplentes podem substituir o senador nas situações previstas em lei por Reprodução
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Criado no Império, o Senado começou a funcionar em 1826 e completa 200 anos em 2026 por Divulgação

Em 2006, venceu a disputa pelo governo da Bahia no primeiro turno, derrotando o então governador Paulo Souto. O resultado interrompeu a sequência de governos ligados ao grupo político de Antônio Carlos Magalhães e iniciou a permanência do PT à frente do Executivo estadual. Wagner foi reeleito em 2010 e governou de janeiro de 2007 a dezembro de 2014.  

Depois de concluir o segundo mandato, voltou ao governo federal. Na gestão de Dilma Rousseff, comandou o Ministério da Defesa e a Casa Civil, além de chefiar o Gabinete Pessoal da Presidência. Posteriormente, foi secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, antes de conquistar uma cadeira no Senado nas eleições de 2018.

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