SEGUNDO SENADOR

Jaques Wagner é reeleito senador pela Bahia e terá novo mandato

Petista governou o estado por dois mandatos e ocupou ministérios nos governos de Lula e Dilma Rousseff

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21:06

Jaques Wagner Crédito: Saulo Cruz/Agência Senado

Jaques Wagner (PT) foi reeleito senador pela Bahia neste domingo (4). Com a vitória, o ex-governador garantiu um novo mandato de oito anos no Congresso Nacional, que começará em 2027.

Eleito pela primeira vez para o Senado em 2018, Wagner seguirá na Casa após uma trajetória que inclui três mandatos como deputado federal, oito anos à frente do governo baiano e passagens por ministérios nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Ele foi o segundo candidato ao Senado mais votado do estado, com 27.38% dos votos. A segunda vaga da Bahia ficou com Rui Costa (PT), que foi o mais votado com 29,82% dos votos. Aparecem em seguida Angelo Coronel, do Republicanos, com 20,31%, João Roma, do PL, com 20,20%, Professora Delliano (PSOL) com 1,55%, Marcelo Carvalho (Rede), com 0,37%, Carlos Sodré com 0,15%, Marcelo Santtana (DC) com 0,09%, Gregorio Gould (UP) com 0,09% e Marcelo Millet (PCO) com 0,04%.

Do sindicalismo aos governos da Bahia e do Brasil

Nascido no Rio de Janeiro em 1951, Wagner construiu sua carreira política na Bahia, com atuação no movimento sindical. Participou da fundação do PT e foi eleito deputado federal em 1990, conquistando a reeleição em 1994 e 1998.

Com a chegada de Lula à Presidência, assumiu o Ministério do Trabalho e Emprego em 2003. Em 2005, passou a comandar a Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política do governo federal.

Com 94,28% das urnas apuradas, Jerônimo já está matematicamente reeleito.

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Em 2006, venceu a disputa pelo governo da Bahia no primeiro turno, derrotando o então governador Paulo Souto. O resultado interrompeu a sequência de governos ligados ao grupo político de Antônio Carlos Magalhães e iniciou a permanência do PT à frente do Executivo estadual. Wagner foi reeleito em 2010 e governou de janeiro de 2007 a dezembro de 2014.