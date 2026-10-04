Jaques Wagner vota ao lado da esposa e diz estar otimista com resultado das urnas na Bahia

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Perla Ribeiro
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11:45
O senador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição, votou por volta das 10h deste domingo (4), no prédio da Superintendência Federal de Agricultura, no Largo dos Aflitos, em Salvador. Antes de seguir para sua zona eleitoral, Wagner acompanhou o governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), durante a votação em Brotas. Em seguida, foi ao local de votação acompanhado da esposa, Fátima Mendonça.
Antes de registrar o voto, Wagner afirmou estar otimista com o resultado das urnas na Bahia. O senador declarou esperar uma vitória de Jerônimo ainda no primeiro turno e disse acreditar na eleição dele próprio e de Rui Costa (PT) para as duas vagas ao Senado que estão em disputa neste domingo.
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“Eu estou bastante otimista aqui na Bahia, tenho muita segurança de que vai ser no primeiro turno. Eleição é sempre uma caixa de surpresas, mas meu sentimento de rua é esse”, afirmou Wagner. Ao comentar a eleição para a Presidência da República, Wagner adotou uma postura mais cautelosa sobre a possibilidade de definição ainda neste domingo. A disputa nacional envolve o presidente Lula (PT) e Flávio Bolsonaro, entre os principais candidatos, e o senador afirmou preferir aguardar a apuração antes de projetar o resultado.
“A nível nacional, prefiro esperar um pouquinho. Talvez não se resolva no primeiro turno, as pesquisas apontam mais para o segundo turno”, afirmou Wagner. O senador, no entanto, declarou que espera uma vitória de Lula e disse que, caso seja necessário um segundo turno, a campanha seguirá mobilizada. “Vamos ver se a gente consegue encerrar no primeiro turno com a vitória de Lula, senão vamos trabalhar mais três semanas para garantir a vitória dele”, concluiu.