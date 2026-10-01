ELEIÇÕES 2026

Jerônimo cancela caminhada em Lauro de Freitas após baixa adesão popular

Em imagens que circularam nas redes sociais, é possível ver uma pequena concentração de pessoas que participaram da atividade

Pombo Correio

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12:57

Evento de Jerônimo em Lauro de Freitas tem baixa mobilização Crédito: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) desistiu de cumprir uma agenda prevista para a manhã desta quinta-feira (1º), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O petista havia anunciado uma caminhada em Itinga, mas a atividade acabou não ocorrendo após baixa adesão popular.

Em imagens que circularam nas redes sociais, é possível ver uma pequena concentração de pessoas que participaram da atividade. Com isso, o governador seguiu para agendas no interior do estado.

A situação foi reconhecida pelo blogueiro Lau, ligado ao PT, que atribuiu em seu perfil o cancelamento da participação do governador à falta de mobilização e avaliou o episódio como um resultado favorável à prefeita de Lauro de Freitas, Débora Régis (União Brasil), apoiadora da candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao governo da Bahia.