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Jerônimo cancela caminhada em Lauro de Freitas após baixa adesão popular

Em imagens que circularam nas redes sociais, é possível ver uma pequena concentração de pessoas que participaram da atividade

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12:57

Evento de Jerônimo em Lauro de Freitas tem baixa mobilização
Evento de Jerônimo em Lauro de Freitas tem baixa mobilização Crédito: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) desistiu de cumprir uma agenda prevista para a manhã desta quinta-feira (1º), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O petista havia anunciado uma caminhada em Itinga, mas a atividade acabou não ocorrendo após baixa adesão popular.

Em imagens que circularam nas redes sociais, é possível ver uma pequena concentração de pessoas que participaram da atividade. Com isso, o governador seguiu para agendas no interior do estado.

A situação foi reconhecida pelo blogueiro Lau, ligado ao PT, que atribuiu em seu perfil o cancelamento da participação do governador à falta de mobilização e avaliou o episódio como um resultado favorável à prefeita de Lauro de Freitas, Débora Régis (União Brasil), apoiadora da candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao governo da Bahia.

“O governador não vem mais. Suspendeu a vinda, está indo para o interior da Bahia, não vem mais, não. Faltou mobilização, né? O governador pra vir aqui… pra depois vídeo dizer que foi fraco. Débora Régis marca um ponto importante de novo, brocou. Vai ser 70% a 30% [para ACM Neto] desse jeito”, disse.

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Lauro de Freitas Jerônimo

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