Jerônimo distorce fala de ex-capitão do Bope em propaganda eleitoral e é rebatido por ele: 'A Bahia está um caos na segurança pública'

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Pombo Correio
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 14:54
O ex-capitão do Bope e especialista de segurança pública Rodrigo Pimentel criticou o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que é candidato à reeleição, após ter uma de suas falas utilizada em uma propaganda eleitoral do petista. Segundo Pimentel, o trecho exibido na peça publicitária foi retirado de contexto e apresentado de maneira “totalmente tendenciosa”.
A propaganda, exibida também na televisão em inserções eleitorais, utiliza uma declaração de Pimentel sobre o número de homicídios na Bahia, na qual ele elogia o trabalho dos policiais do estado. Na peça da campanha de Jerônimo, no entanto, o trecho é apresentado de modo a vincular a fala do ex-capitão a uma avaliação positiva da política de segurança pública do governo estadual.
Após a publicação do candidato do PT nas redes sociais, Pimentel decidiu rebater diretamente a utilização de sua declaração.
“Continuo crítico ao seu governo, Jerônimo Rodrigues. A Bahia está um caos na segurança pública, figurando como o estado com os piores números de violência no Brasil. Eu aplaudo o sacrifício da Polícia da Bahia. Quem assiste ao episódio entende que você está usando a minha fala de forma totalmente tendenciosa”, escreveu.