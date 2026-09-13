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Jerônimo distorce fala de ex-capitão do Bope em propaganda eleitoral e é rebatido por ele: 'A Bahia está um caos na segurança pública'

Após a publicação do candidato do PT nas redes sociais, Pimentel decidiu rebater diretamente a utilização de sua declaração

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 14:54

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Matheus Landim/GOVBA

O ex-capitão do Bope e especialista de segurança pública Rodrigo Pimentel criticou o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que é candidato à reeleição, após ter uma de suas falas utilizada em uma propaganda eleitoral do petista. Segundo Pimentel, o trecho exibido na peça publicitária foi retirado de contexto e apresentado de maneira “totalmente tendenciosa”.

A propaganda, exibida também na televisão em inserções eleitorais, utiliza uma declaração de Pimentel sobre o número de homicídios na Bahia, na qual ele elogia o trabalho dos policiais do estado. Na peça da campanha de Jerônimo, no entanto, o trecho é apresentado de modo a vincular a fala do ex-capitão a uma avaliação positiva da política de segurança pública do governo estadual.

Após a publicação do candidato do PT nas redes sociais, Pimentel decidiu rebater diretamente a utilização de sua declaração.

Publicação de Rodrigo Pimentel
Publicação de Rodrigo Pimentel Crédito: Reprodução

“Continuo crítico ao seu governo, Jerônimo Rodrigues. A Bahia está um caos na segurança pública, figurando como o estado com os piores números de violência no Brasil. Eu aplaudo o sacrifício da Polícia da Bahia. Quem assiste ao episódio entende que você está usando a minha fala de forma totalmente tendenciosa”, escreveu.

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