ELEIÇÕES 2026

Jerônimo divulga fake news sobre suposta perseguição política em hospital e é desmentido por página de humor

A equipe da página de humor “O Pest” assumiu a autoria das imagens e esclareceu que as cenas fazem parte da produção de uma série de ficção

Pombo Correio

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15:51

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Joá Souza/GOVBAHIA

Uma acusação divulgada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), sugerindo a existência de uma suposta ação política para forjar falta de atendimento no Hospital do Subúrbio, em Salvador, foi desmentida nesta terça-feira (25) pelos próprios responsáveis pelas gravações. A equipe da página de humor “O Pest” assumiu a autoria das imagens e esclareceu que as cenas fazem parte da produção de uma série de ficção, sem qualquer relação com campanha eleitoral ou tentativa de atacar o governo do estado.

A denúncia do governador foi feita durante sabatina da rádio Baiana FM, nesta terça-feira (25). A campanha de Jerônimo também divulgou uma nota, sob o título “Fábrica de fake news: câmeras flagram encenação de falta de atendimento no Hospital do Subúrbio e caso vai à Polícia Civil”, em que o governo afirmou que câmeras de segurança teriam registrado uma “encenação montada” na área externa da unidade.

A matéria foi além e atribuiu motivação política às gravações. Segundo o texto, a “leitura é clara” de que a montagem teria “finalidade política” e buscaria “fabricar uma falsa cena de desassistência” para atacar a gestão estadual. A nota também informou que a direção do hospital encaminhou o episódio à Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), à Secretaria da Segurança Pública (SSP) e à Polícia Civil.

A equipe da página de humor “O Pest” assumiu a autoria das imagens e esclareceu que as cenas fazem parte da produção de uma série de ficção Crédito: Divulgação

A explicação dos verdadeiros responsáveis pelas imagens, no entanto, desmontou a narrativa política apresentada pelo governo.

Em resposta em posts que reproduziram a nota da campanha de Jerônimo sobre o episódio, o perfil oficial de “O Pest” publicou uma nota de esclarecimento e informou que as pessoas registradas pelas câmeras pertencem à sua equipe de gravação. “Nossa equipe está atualmente realizando as gravações de uma série de ficção e as imagens registradas fazem parte exclusivamente da produção dessa obra audiovisual”, afirmou.

A equipe também rebateu diretamente a acusação de que a gravação teria como objetivo atingir o governador ou sua administração. “Queremos deixar absolutamente claro que não temos qualquer intenção de produzir, manipular ou criar vídeos com o objetivo de prejudicar o Governo do Estado, qualquer órgão público ou qualquer pessoa ligada à política. As gravações realizadas pela nossa equipe não têm relação com campanha política, ataque político ou qualquer ação desse tipo”, diz a nota.

Segundo “O Pest”, as imagens mostradas pelas câmeras correspondem a uma história fictícia e foram produzidas exclusivamente dentro do contexto artístico da série. “As cenas fazem parte de uma história fictícia e são produzidas dentro do contexto artístico e audiovisual da nossa série. Por isso, é importante que não sejam retiradas de contexto ou associadas a finalidades que não correspondem à realidade do nosso trabalho”, acrescentou.