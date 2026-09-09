Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jerônimo diz ver cenário 'muito positivo' na segurança, apesar de Bahia liderar homicídios

Deputado estadual Sandro Régis declarou que a fala do governador e candidato à reeleição é "um tapa na cara da sociedade"

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15:54

Governador Jerônimo Rodrigues
Governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues Crédito: GOVBA/ Divulgação

Apesar de a Bahia liderar o ranking nacional em número absoluto de homicídios, o governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou, nesta terça-feira (8), que o estado tem apresentado números “positivos” nos indicadores de segurança pública.

"Como estão reduzindo nesses últimos três anos, eu vejo cenário da segurança pública do estado da Bahia com um olhar muito positivo. Além de torcer para que isso (a redução da violência) aconteça, eu trabalho diariamente para que isso possa acontecer, digamos assim, de forma respeitosa com os profissionais”, declarou o candidato petista durante entrevista à TV Band Bahia.

Leia mais

Imagem - ACM Neto condena atitude de Jerônimo de 'ameaçar e chantagear' os eleitores baianos: 'É muito desespero'

ACM Neto condena atitude de Jerônimo de 'ameaçar e chantagear' os eleitores baianos: 'É muito desespero'

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado neste ano, a Bahia contabilizou 3.765 vítimas de homicídio doloso em 2025.

O levantamento também aponta que o estado registrou aumento no número de mortes decorrentes de intervenções policiais. Em 2025, foram contabilizadas 1.570 mortes provocadas por policiais em serviço ou fora dele, ante 1.556 em 2024.

O deputado estadual Sandro Régis (União Brasil) criticou a declaração do governador. A fala de Jerônimo ocorreu apenas dois dias após a morte de Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos, baleada no rosto durante uma tentativa de assalto em Salvador.

“É um tapa na cara da sociedade o governador dizer que o cenário da segurança na Bahia é positivo. Isso ultrapassa qualquer limite do bom senso. É um escárnio. Existe uma família aos prantos nesse momento ouvindo o governador defender um mundo paralelo”, afirmou Sandro Régis.

Mais recentes

Imagem - Conheça cinco situações que podem deixar o passageiro até um ano sem voar por comportamento grave; veja o que muda nas regras da Anac

Conheça cinco situações que podem deixar o passageiro até um ano sem voar por comportamento grave; veja o que muda nas regras da Anac
Imagem - Atravessou a pista: criança autista de 8 anos morre atropelada na Estrada do Coco

Atravessou a pista: criança autista de 8 anos morre atropelada na Estrada do Coco
Imagem - Enare e Enamed 2026: locais de prova já estão disponíveis; veja como consultar o CCI e o que levar

Enare e Enamed 2026: locais de prova já estão disponíveis; veja como consultar o CCI e o que levar