ELEIÇÕES 2026

Jerônimo diz ver cenário 'muito positivo' na segurança, apesar de Bahia liderar homicídios

Deputado estadual Sandro Régis declarou que a fala do governador e candidato à reeleição é "um tapa na cara da sociedade"

Pombo Correio

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15:54

Governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues Crédito: GOVBA/ Divulgação

Apesar de a Bahia liderar o ranking nacional em número absoluto de homicídios, o governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou, nesta terça-feira (8), que o estado tem apresentado números “positivos” nos indicadores de segurança pública.



"Como estão reduzindo nesses últimos três anos, eu vejo cenário da segurança pública do estado da Bahia com um olhar muito positivo. Além de torcer para que isso (a redução da violência) aconteça, eu trabalho diariamente para que isso possa acontecer, digamos assim, de forma respeitosa com os profissionais”, declarou o candidato petista durante entrevista à TV Band Bahia.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado neste ano, a Bahia contabilizou 3.765 vítimas de homicídio doloso em 2025.

O levantamento também aponta que o estado registrou aumento no número de mortes decorrentes de intervenções policiais. Em 2025, foram contabilizadas 1.570 mortes provocadas por policiais em serviço ou fora dele, ante 1.556 em 2024.

O deputado estadual Sandro Régis (União Brasil) criticou a declaração do governador. A fala de Jerônimo ocorreu apenas dois dias após a morte de Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos, baleada no rosto durante uma tentativa de assalto em Salvador.