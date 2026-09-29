Jerônimo é o único candidato a não confirmar presença no debate da TV Bahia, que acontece hoje

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Pombo Correio
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 05:00
Com a provável ausência do governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT), a TV Bahia realiza, na noite desta terça-feira (29), o último debate entre os postulantes ao governo.
Foram convidados ACM Neto (União Brasil), Ronaldo Mansur (PSOL) e Jerônimo Rodrigues. Os dois primeiros já confirmaram presença.
O petista, porém, não deve comparecer, já que marcou para o mesmo dia uma caminhada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também candidato à reeleição, entre os bairros de Ondina e Barra, na capital baiana.
Nesta segunda-feira (28), a campanha petista divulgou a agenda de Jerônimo sem confirmar a participação do governador no debate. O confronto será exibido após a novela “Quem Ama Cuida” e será mediado pela jornalista Zileide Silva, da TV Globo.
“O debate é a última oportunidade que os candidatos têm para explicar os programas de governo deles. Então, eu estou bastante ansiosa, muito animada, sabendo que vamos para esse debate com essa prioridade: queremos propostas, queremos o programa de governo”, ressaltou a jornalista, em entrevista à TV Bahia.
No último domingo (27), Neto fez uma provocação a Jerônimo. A peça, publicada no Instagram, traz um vídeo do cantor e influenciador Mauro Mayck, que ficou conhecido por vídeos de humor com a expressão: “Eu tô desconfiado”.
Na legenda do vídeo, ACM Neto não citou Jerônimo, mas alfinetou o petista: “Essa terça tem o debate da TV Bahia, o último antes da eleição. E eu tô desconfiado que vai ter candidato que vai fugir...”.