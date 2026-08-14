ELEIÇÕES 2026

'Jerônimo foge das responsabilidades e agora foge até dos debates', diz João Roma

Para Roma, a decisão demonstra que Jerônimo tenta evitar o confronto sobre os principais problemas enfrentados pelos baianos

Pombo Correio

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 09:11

“Jerônimo foge das responsabilidades e agora foge até dos debates”, diz João Roma Crédito: Max Haack

O candidato ao Senado João Roma (PL) criticou nesta quinta-feira (13) a decisão do governador Jerônimo Rodrigues (PT) de não participar do debate que seria promovido pela TVE. Com a ausência de confirmação do petista, o encontro entre os candidatos ao Governo da Bahia acabou cancelado, conforme as regras da emissora.

Para Roma, a decisão demonstra que Jerônimo tenta evitar o confronto sobre os principais problemas enfrentados pelos baianos. O candidato ao Senado afirmou que o governador já vinha evitando assumir responsabilidades por áreas como saúde, segurança pública e infraestrutura e, agora, também busca escapar dos espaços destinados ao debate de propostas.

“Jerônimo foge das responsabilidades e agora foge até dos debates. É muito mais fácil fazer propaganda, gravar vídeo e participar de eventos controlados do que sentar diante dos adversários e explicar por que a Bahia continua convivendo com problemas tão graves depois de 20 anos de governos do PT”, afirmou Roma.

O candidato lembrou que o debate eleitoral é uma oportunidade para que a população possa comparar propostas, avaliar os candidatos e cobrar explicações daqueles que já estão no exercício do poder.

“Quem governa precisa prestar contas. Precisa explicar a fila da regulação, a violência que assusta os baianos, as obras prometidas que não saem do papel e tantos outros problemas que fazem parte do cotidiano da população. O debate existe justamente para isso. Ao fugir, Jerônimo mostra que não quer responder às perguntas que os baianos estão fazendo”, disse.

Roma também relacionou a ausência ao desempenho do governador no debate da Band, realizado no último domingo (9). Segundo ele, Jerônimo teve dificuldades para responder às cobranças feitas pelo candidato da oposição, ACM Neto (União Brasil), e optou agora por evitar um novo confronto.