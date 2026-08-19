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Jerônimo foge de mais um debate e ACM Neto questiona: 'Por que tanto medo de debater a Bahia?'

Com a nova ausência, Jerônimo chega a seis debates dos quais não participou considerando as disputas estaduais de 2022 e 2026

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 11:03

Jerônimo foge de mais um debate e ACM Neto questiona: 'Por que tanto medo de debater a Bahia?'
Jerônimo foge de mais um debate e ACM Neto questiona: 'Por que tanto medo de debater a Bahia?' Crédito: Reprodução/Band Bahia

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) vai ficar de fora de mais um debate eleitoral nesta quarta-feira (19). Desta vez, o petista não participa do encontro da Bahia FM, ampliando o histórico de ausências em confrontos entre candidatos ao governo do Estado.

A decisão foi criticada pelo ex-prefeito de Salvador e candidato ao Governo da Bahia ACM Neto (União Brasil), que relacionou o episódio à recente ausência de Jerônimo no debate da TVE Bahia. O encontro da emissora pública, que estava previsto para o próximo dia 27 de agosto, acabou cancelado após o governador não confirmar presença.

“Depois de fugir do debate da TVE, agora Jerônimo foge do debate da Bahia FM, que estava marcado para hoje. Fugiu de dois debates em uma semana. Afinal, o governador está fugindo de quê? Por que tanto medo de debater a Bahia?”, escreveu Neto nas redes sociais.

Com a nova ausência, Jerônimo chega a seis debates dos quais não participou considerando as disputas estaduais de 2022 e 2026.

Na eleição de 2022, o petista não compareceu a nenhum dos debates previstos para o segundo turno. Foram três ausências em encontros promovidos pela TV Aratu, em 13 de outubro; Band Bahia, no dia 17; e TV Bahia, em 29 de outubro. O debate da Record Bahia também acabou cancelado em razão da ausência de Jerônimo.

Tags:

Jerônimo acm Neto Debate

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