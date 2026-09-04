'Jerônimo, lugar de bandido é na cadeia ou fora da Bahia; não quero bandido aqui', diz ACM Neto após invasão de traficantes em Gandu

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Pombo Correio
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 09:37
O candidato a governador da Bahia pelo União Brasil, ACM Neto, criticou nesta quinta-feira (3) a situação de segurança pública em Gandu, no Baixo Sul da Bahia, após relatos de que traficantes ligados a uma facção criminosa, oriundos do Nordeste de Amaralina, em Salvador, teriam invadido a cidade.
Imagens divulgadas pelos próprios criminosos mostram homens encapuzados e fortemente armados desafiando integrantes de uma facção que mantém atuação no tráfico da região.
Ao comentar o vídeo, ACM Neto citou diretamente o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e afirmou que pretende adotar uma postura diferente no combate ao crime organizado.
“Aqui são traficantes que chegaram em Gandu e simplesmente estão tocando o terror, ocupando o território e se achando os donos do pedaço. Outro dia o governador Jerônimo Rodrigues, disse que não quer botar para fora os bandidos para irem para outros estados, não”, afirmou.
ACM Neto defendeu a retomada de territórios dominados por criminosos e fez uma crítica direta à postura atribuída ao governador. ACM Neto defendeu a retomada de territórios dominados por criminosos e fez uma crítica direta à postura atribuída ao governador. “Lugar de bandido, Jerônimo Rodrigues, é na cadeia ou fora da Bahia, sim senhor. Não quero bandido aqui na Bahia, não”, declarou.
O candidato afirmou ainda que, se eleito, pretende atuar com mais rigor na segurança pública. “Eu quero ser governador para agir com o pulso firme, para tomar as providências que precisam ser tomadas e acabar com essa pouca vergonha”, disse.