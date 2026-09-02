Jerônimo repete em 2026 promessas de hospitais anunciados em 2022, e que não saíram do papel

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Pombo Correio
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 12:56
O programa desenhado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) para sua tentativa de reeleição em 2026 repete promessas feitas em 2022 para a saúde pública do Estado, e que não foram cumpridas, dentre elas está a implantação de pelo menos quatro hospitais.
Os dados fazem parte de um levantamento do jornal Folha de S. Paulo, segundo o qual ao menos 29 das 80 promessas do programa de Jerônimo já haviam sido prometidas por ele próprio ou por seus antecessores Rui Costa e Jaques Wagner, que hoje tentam uma vaga no Senado. O resultado corresponde a 36,25% das propostas analisadas.
Um dos casos é o Hospital Regional de Valença, que foi citado nominalmente no programa anterior de Jerônimo. A situação se repete com o Hospital Regional de Jacobina, que em 2022 era anunciado de forma genérica para a macrorregião Norte/Centro-Norte e, agora, aparece com o município definido como sede.
Em 2022, Jerônimo também se comprometeu em construir o Hospital Regional de Amargosa que previa “leitos de UTI adulto e neonatal e maternidade de alto risco”. Não cumpriu o prometido e requentou a proposta.
A proposta de edificar no território do Sisal um hospital com leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) também não vingou e reapareceu em 2026 batizada como Hospital Regional em Serrinha.
A lista de ‘repromessas’ inclui ainda intervenções em unidades já existentes com propostas similares às apresentadas pelo então governador Rui Costa (PT) em 2018, de expansão, qualificação e reforma do Hospital de Base de Vitória da Conquista e Hospital do Oeste, em Barreiras.
Também em 2018 Rui prometeu o “Novo Clériston Andrade”, que envolvia tanto a criação de um anexo quanto a reforma do Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana, que volta a ser uma promessa de Jerônimo este ano.
No Hospital Regional de Guanambi, o compromisso apresentado em 2022 era concluir o hospital. Quatro anos depois, a proposta passa a ser de expansão, qualificação e reforma da unidade.
O não cumprimento de promessas do governador na área da saúde acentua a crise no sistema de regulação de pacientes na rede pública do Estado, cujo tempo de espera por atendimento, segundo relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA), aumentou 213% entre os governos Rui e Jerônimo, entre 2019 e 2021.