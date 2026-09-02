ELEIÇÃO 2026

Jerônimo repete em 2026 promessas de hospitais anunciados em 2022, e que não saíram do papel

Os dados apontam que, ao menos, 29 das 80 promessas do programa de Jerônimo já haviam sido prometidas por ele próprio ou por seus antecessores Rui Costa e Jaques Wagner

Pombo Correio

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 12:56

Jerônimo repete em 2026 promessas de hospitais anunciados em 2022, e que não saíram do papel Crédito: Divulgação

O programa desenhado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) para sua tentativa de reeleição em 2026 repete promessas feitas em 2022 para a saúde pública do Estado, e que não foram cumpridas, dentre elas está a implantação de pelo menos quatro hospitais.

Os dados fazem parte de um levantamento do jornal Folha de S. Paulo, segundo o qual ao menos 29 das 80 promessas do programa de Jerônimo já haviam sido prometidas por ele próprio ou por seus antecessores Rui Costa e Jaques Wagner, que hoje tentam uma vaga no Senado. O resultado corresponde a 36,25% das propostas analisadas.

Um dos casos é o Hospital Regional de Valença, que foi citado nominalmente no programa anterior de Jerônimo. A situação se repete com o Hospital Regional de Jacobina, que em 2022 era anunciado de forma genérica para a macrorregião Norte/Centro-Norte e, agora, aparece com o município definido como sede.

Em 2022, Jerônimo também se comprometeu em construir o Hospital Regional de Amargosa que previa “leitos de UTI adulto e neonatal e maternidade de alto risco”. Não cumpriu o prometido e requentou a proposta.

A proposta de edificar no território do Sisal um hospital com leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) também não vingou e reapareceu em 2026 batizada como Hospital Regional em Serrinha.

Promessas ainda mais antigas

A lista de ‘repromessas’ inclui ainda intervenções em unidades já existentes com propostas similares às apresentadas pelo então governador Rui Costa (PT) em 2018, de expansão, qualificação e reforma do Hospital de Base de Vitória da Conquista e Hospital do Oeste, em Barreiras.

Também em 2018 Rui prometeu o “Novo Clériston Andrade”, que envolvia tanto a criação de um anexo quanto a reforma do Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana, que volta a ser uma promessa de Jerônimo este ano.

No Hospital Regional de Guanambi, o compromisso apresentado em 2022 era concluir o hospital. Quatro anos depois, a proposta passa a ser de expansão, qualificação e reforma da unidade.

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