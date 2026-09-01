ELEIÇÕES 2026

Jerônimo repete em 2026 promessas dele mesmo e de programas de governo de Wagner e Rui, diz Folha

Na lista das “repromessas” de Jerônimo está a pavimentação e recuperação de 4.000 km de rodovias estaduais

Pombo Correio

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 10:04

Governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Uma análise comparativa dos planos de governo apresentados pelo PT na Bahia identificou que ao menos 29 das 80 promessas do programa do candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) para 2026 já constavam em documentos eleitorais anteriores do grupo. O levantamento foi publicado nesta terça-feira (1º) pelo jornal Folha de S. Paulo, na coluna Painel. O resultado corresponde a 36,25% das propostas analisadas.

O levantamento cruzou o plano de 2026 com os programas de Jaques Wagner, de 2010; Rui Costa, de 2014 e 2018; e Jerônimo Rodrigues, de 2022. Segundo o jornal, ao menos cinco promessas foram feitas pelo próprio governador, quando se candidatou ao cargo em 2022. É o caso da criação dos hospitais de Jacobina e Amargosa, implantação de policlínica, pavimentação de rodovias e investimento na Ferrovia Centro-Atlântica.

O periódico informa que as ampliações da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e do complexo Porto-Sul foram citadas, inicialmente, em 2010 pelo então candidato ao governo Jaques Wagner (PT). “Agora, Jerônimo diz que vai articular junto ao governo federal a ampliação das obras”, diz a Folha.

O jornal ainda lembrou que, em 2014, o então candidato Rui Costa (PT) afirmou no programa de governo que a Fiol se tornaria operacional até o início de 2018. Além disso, Jerônimo promete ampliar o Sistema de Abastecimento de Água de algumas regiões, como de Simões Filho e Nazaré. Em 2014, rUI Costa prometeu o mesmo.

Na lista das “repromessas” de Jerônimo está a pavimentação e recuperação de 4.000 km de rodovias estaduais. O número foi usado na campanha de 2022 e no plano de governo de Costa, em 2018.