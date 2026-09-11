ELEIÇÃO 2026

Jerônimo retira do plano de governo promessa de ampliar metrô até Lauro de Freitas e Barra

No novo plano, apenas uma parte da promessa foi mantida: o trecho entre a Lapa e o Campo Grande

Pombo Correio

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 11:41

As extensões do metrô de Salvador até a Barra e o centro de Lauro de Freitas não foram mantidas como metas específicas no plano do governador em 2026 Crédito: Divulgação

As extensões do metrô de Salvador até a Barra e o centro de Lauro de Freitas, na região metropolitana, apresentadas por Jerônimo Rodrigues (PT) como compromissos eleitorais em 2022, não foram mantidas como metas específicas no plano do governador em 2026.

Há quatro anos, Jerônimo prometeu concluir os estudos e projetos para ampliar o sistema metroviário em duas direções. No vetor sul, o trajeto passaria pelo Campo Grande e chegaria à Barra. No vetor norte, a proposta era prolongar a Linha 2 até Lauro de Freitas.

No novo plano, apenas uma parte da promessa foi mantida: o trecho entre a Lapa e o Campo Grande. A proposta avançou da fase de estudos e está em construção do Tramo IV da Linha 1, com pouco mais de um quilômetro de extensão e investimento superior a R$ 1,1 bilhão. Embora seja prometido com pompa por Jerônimo, a estrutura deveria ser entregue à população em 2022, ainda por Rui Costa. Portanto, tem mais de quatro anos de atraso.

A construção até o Campo Grande, contudo, não representa a conclusão do vetor sul anunciado em 2022. O prolongamento pela Graça até a Barra continua sem prazo, obra contratada ou compromisso delimitado no novo programa eleitoral.

A expansão estava prevista no contrato de Parceria Público-Privada (PPP) firmada entre o governo e a CCR Metrô, em 2013. Em 2015, foi descartada, mas, em 2019, foi retomada por Rui Costa como promessa. Em 2026, Jerônimo retirou esta obra do plano de governo.

Em Lauro de Freitas, a situação é ainda mais distante. Apesar de o sistema ser oficialmente chamado de “Metrô Salvador–Lauro de Freitas”, a última estação da Linha 2 é a Estação Aeroporto, localizada no território de Salvador. Para chegar ao município vizinho, os passageiros precisam continuar o deslocamento por ônibus, num dos pontos de maior gargalo e congestionamentos da região metropolitana de Salvador.

A expansão depende de um gatilho de demanda previsto no contrato da concessão. O número mínimo de passageiros ainda não foi alcançado de forma contínua e, no início de 2026, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano informou que não existiam estudos em andamento para levar o metrô ao centro de Lauro, embora, reiteradamente, indique que o projeto é garantido contratualmente.

Um plano de mobilidade divulgado posteriormente passou a considerar um VLT entre o Terminal Aeroporto e o Terminal Portão como alternativa à expansão da Linha 2.