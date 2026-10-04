ELEIÇÕES

Jerônimo Rodrigues é reeleito governador da Bahia

Petista venceu pleito no primeiro turno

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21:04

Jerônimo Rodrigues Crédito: Wuiga Rubini/GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi reeleito neste domingo (4), em primeiro turno, para mais um mandato à frente da Bahia. Neste cenário, o petista obteve mais da metade dos votos válidos e definiu a disputa sem a necessidade de uma nova votação em 25 de outubro.

Jerônimo concorreu contra ACM Neto (União Brasil), Ariel Capistrano (DC), Aroldo Felix (UP), Maria Bona (PCO) e Ronaldo Mansur (PSOL). A vitória no primeiro turno impede a repetição do confronto direto com Neto, ex-prefeito de Salvador, que havia marcado a eleição estadual de 2022.

Com 94,71% das urnas apuradas, o governador já está matematicamente reeleiro, com 55,24% dos votos. Em segundo lugar aparece ACM Neto, com 44,27%. Dos demais candidatos, nenhum somou 1%. Ronaldo Mansur aparece com 0,34% dos votos, Aroldo Felix com 0,07%, Maria Bona com 0,05% e Ariel Capistrano com 0,04%.

Saiba mais sobre o governador Jerônimo Rodrigues 1 de 15

Há quatro anos, Jerônimo ficou perto de vencer já na primeira votação: recebeu 49,45% dos votos válidos, ante 40,88% de ACM Neto. Os dois avançaram ao segundo turno, vencido pelo petista.

A Bahia tem 11.321.005 eleitores aptos a votar, o maior eleitorado do Nordeste e o quarto maior do país. Salvador concentra cerca de 1,95 milhão deles.

Quem é Jerônimo Rodrigues

Natural de Aiquara, no interior baiano, Jerônimo Rodrigues é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). Antes de chegar ao governo, atuou também em organizações sociais e em iniciativas ligadas ao desenvolvimento rural.

Sua trajetória na administração estadual começou durante o governo de Jaques Wagner, quando trabalhou na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Depois, ocupou funções no Ministério do Desenvolvimento Agrário, incluindo a de secretário nacional do Desenvolvimento Territorial.

Na gestão de Rui Costa, Jerônimo comandou a Secretaria de Desenvolvimento Rural de 2015 a 2019 e, em seguida, a Secretaria da Educação até 2022. Naquele ano, foi escolhido pelo PT para disputar o governo da Bahia em sua primeira candidatura ao cargo, que acabou vencendo. Agora, conquista a reeleição e vai comandar a Bahia por mais 4 anos.