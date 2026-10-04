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Jerônimo Rodrigues é reeleito governador da Bahia

Petista venceu pleito no primeiro turno

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21:04

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues
Jerônimo Rodrigues Crédito: Wuiga Rubini/GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi reeleito neste domingo (4), em primeiro turno, para mais um mandato à frente da Bahia. Neste cenário, o petista obteve mais da metade dos votos válidos e definiu a disputa sem a necessidade de uma nova votação em 25 de outubro.  

Jerônimo concorreu contra ACM Neto (União Brasil), Ariel Capistrano (DC), Aroldo Felix (UP), Maria Bona (PCO) e Ronaldo Mansur (PSOL). A vitória no primeiro turno impede a repetição do confronto direto com Neto, ex-prefeito de Salvador, que havia marcado a eleição estadual de 2022.  

Com 94,71% das urnas apuradas, o governador já está matematicamente reeleiro, com 55,24% dos votos. Em segundo lugar aparece ACM Neto, com 44,27%. Dos demais candidatos, nenhum somou 1%. Ronaldo Mansur aparece com 0,34% dos votos, Aroldo Felix com 0,07%, Maria Bona com 0,05% e Ariel Capistrano com 0,04%.

Saiba mais sobre o governador Jerônimo Rodrigues

Jerônimo Rodrigues nasceu em Aiquara, no interior da Bahia, em 3 de abril de 1965 por Acervo Pessoal
Jerônimo Rodrigues (embaixo à esquerda) por Acervo Pessoal
Ele se formou em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) por Acervo Pessoal
Antes de ocupar cargos no governo, Jerônimo atuou como professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) por Reprodução/TV Bahia
No governo de Jaques Wagner, trabalhou como assessor na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia por Divulgação
Sua trajetória inclui trabalhos com organizações sociais e iniciativas ligadas ao desenvolvimento rural por GOVBA/ Divulgação
Jerônimo também ocupou funções no Ministério do Desenvolvimento Agrário, entre elas a de secretário nacional do Desenvolvimento Territorial por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Antes de ocupar cargos no governo, Jerônimo atuou como professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) por Matheus Landim/Divulgação
Entre 2015 e 2019, comandou a Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia, no governo de Rui Costa por Divulgação
De 2019 a 2022, foi secretário estadual da Educação. Deixou o cargo para disputar o governo baiano por Matheus Landim/GOVBA
Escolhido candidato pelo PT em 2022, Jerônimo venceu no segundo turno e foi eleito governador da Bahia por Manu Dias/GOVBA
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues por Mateus Pereira/GOVBA
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues por Thuane Maria/GOVBA
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues por Wuiga Rubini/GOVBA
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Jerônimo Rodrigues nasceu em Aiquara, no interior da Bahia, em 3 de abril de 1965 por Acervo Pessoal

Há quatro anos, Jerônimo ficou perto de vencer já na primeira votação: recebeu 49,45% dos votos válidos, ante 40,88% de ACM Neto. Os dois avançaram ao segundo turno, vencido pelo petista. 

A Bahia tem 11.321.005 eleitores aptos a votar, o maior eleitorado do Nordeste e o quarto maior do país. Salvador concentra cerca de 1,95 milhão deles.

Quem é Jerônimo Rodrigues

Natural de Aiquara, no interior baiano, Jerônimo Rodrigues é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). Antes de chegar ao governo, atuou também em organizações sociais e em iniciativas ligadas ao desenvolvimento rural.  

Sua trajetória na administração estadual começou durante o governo de Jaques Wagner, quando trabalhou na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Depois, ocupou funções no Ministério do Desenvolvimento Agrário, incluindo a de secretário nacional do Desenvolvimento Territorial.  

Na gestão de Rui Costa, Jerônimo comandou a Secretaria de Desenvolvimento Rural de 2015 a 2019 e, em seguida, a Secretaria da Educação até 2022. Naquele ano, foi escolhido pelo PT para disputar o governo da Bahia em sua primeira candidatura ao cargo, que acabou vencendo. Agora, conquista a reeleição e vai comandar a Bahia por mais 4 anos. 

Jerônimo venceu ACM Neto (União Brasil) no segundo turno de 2022 e assumiu o governo em janeiro de 2023. Quatro anos depois, chegou à eleição como candidato à reeleição. 

Tags:

Jerônimo Rodrigues Eleições

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