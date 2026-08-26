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Jerônimo volta a culpar prefeitos por problemas na fila da regulação e último lugar no IDEB

Jerônimo disse discordar do termo “fila da morte”, utilizado por pessoas que perderam seus familiares enquanto aguardavam atendimento, e atacou prefeitos por conta do problema

Pombo Correio

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:35

Jerônimo volta a culpar prefeitos por problemas na fila da regulação e último lugar no IDEB Crédito: Reprodução/Baiana FM

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) voltou a culpar os prefeitos por conta dos problemas com a fila da regulação e com os resultados ruins da Bahia no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Durante sabatina da Baiana FM, nesta terça-feira (25), o petista transferiu a responsabilidade para os municípios, como já havia feito em outras oportunidades.

Na entrevista, Jerônimo disse discordar do termo “fila da morte”, utilizado por pessoas que perderam seus familiares enquanto aguardavam atendimento, e atacou prefeitos por conta do problema. “O mundo real é quando uma prefeitura municipal não faz o seu papel”, declarou. “E não estou transferindo culpa, não. Eu estou fazendo o meu papel”, acrescentou.

O governador ainda negou, durante a sabatina, que exista aprovação automática na Bahia e novamente jogou para os municípios a responsabilidade pelos índices do estado no IDEB. Segundo os resultados mais recentes, divulgados neste mês, a Bahia ficou em último lugar no ranking nacional dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e teve a pior nota no aprendizado de português e matemática no ensino médio.