ELEIÇÕES 2026

Jerônimo volta atrás, evita promessa de zerar fila da regulação, foge de compromisso contra violência e culpa prefeitos

Candidato do PT evitou também firmar um compromisso objetivo para retirar as cidades baianas do ranking das dez mais violentas do Brasil

Pombo Correio

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 19:26

Jerônimo Rodrigues, candidato à reeleição e governador da Bahia Crédito: Reprodução/TV Bahia

O governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) evitou assumir o compromisso de zerar a fila da regulação, como fez quatro anos atrás na campanha de 2022. Questionado sobre o tema nesta segunda-feira (14) durante entrevista à TV Bahia, o petista foi evasivo e se resumiu a dizer: “Vou trabalhar para isso”.

O questionamento ocorreu diante da apresentação de dados do próprio governo que tratam sobre o tempo de atendimento, segundo os quais 14% dos pacientes permanecem mais de três dias aguardando assistência. Apesar da estimativa, é comum ver casos de pessoas que demoram mais do que esse período para receber atendimento.

Para se defender da cobrança, Jerônimo voltou a falar sobre a participação das prefeituras e citou a atuação integrada entre os diferentes níveis da rede pública de saúde. “O SUS é o Sistema Único de Saúde. Se os municípios não cumprirem suas responsabilidades de atenção básica, isso recai sobre o Estado”, alegou.

Na sequência, um dos entrevistadores lembrou que Jerônimo prometeu, na campanha de 2022, zerar a fila da regulação e questionou se, àquela altura, o então candidato desconhecia a complexidade do sistema de saúde e a dependência da atuação dos municípios.

Sem compromissos

Ainda na entrevista, Jerônimo evitou firmar um compromisso objetivo para retirar as cidades baianas do ranking das dez mais violentas do Brasil, em caso de eventual segundo mandato. Eunápolis, Porto Seguro, Simões Filho, Jequié e Juazeiro integraram a lista de municípios com mais mortes violenta no país em 2025, de acordo com o Anuário de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).