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Jerônimo vota em Salvador e diz estar otimista com resultado no 1º turno

Ele estava acompanhado da primeira-dama, Tatiana Velloso, do vice Geraldo Júnior e dos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner.

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 13:25

Jerônimo vota em Salvador e diz estar otimista com resultado no 1º turno
Jerônimo vota em Salvador e diz estar otimista com resultado no 1º turno Crédito: Luis Capellão/Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) votou por volta das 10h30 deste domingo (4), no Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana, no bairro de Brotas, em Salvador. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Tatiana Velloso, do vice Geraldo Júnior e dos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner.

Após votar, Jerônimo afirmou estar otimista com o resultado da eleição e disse acreditar na possibilidade de uma vitória ainda no primeiro turno. O governador citou como principal referência para sua expectativa as manifestações de apoio que afirma ter recebido durante a campanha. “A minha expectativa é a pesquisa do povo na rua. Que a gente vença no primeiro turno, com fé em Deus e respeitando a oposição”, afirmou.

Palácio de Ondina

Palácio de Ondina, a residência oficial do Governador por Arisson Marinho
Palácio de Ondina, a residência oficial do Governador por Divulgção
Palácio de Ondina, a residência oficial do Governador por Arisson Marinho
Palácio de Ondina, a residência oficial do Governador por Arisson Marinho
Palácio de Ondina, a residência oficial do Governador por Arisson Marinho
Palácio de Ondina, a residência oficial do Governador por Divulgação
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Palácio de Ondina, a residência oficial do Governador por Arisson Marinho

Jerônimo mencionou a passagem por municípios como Cruz das Almas, Mutuípe, Jiquiriçá, Laje e Valença. Segundo ele, os sinais observados nessas cidades reforçaram a expectativa de uma vitória na primeira etapa da disputa. O governador também atribuiu o cenário ao trabalho de lideranças municipais, prefeitos e da militância. Na avaliação dele, a movimentação política durante a reta final da campanha mostrou uma mudança em relação ao cenário apresentado anteriormente pelas pesquisas.

Depois de votar em Brotas, Jerônimo seguiria para acompanhar o voto de Rui Costa no Colégio Estadual de Tempo Integral Duque de Caxias, no bairro da Liberdade. Para a tarde, a agenda previa contatos com integrantes da base e acompanhamento da movimentação. À noite, a previsão era de que Jerônimo acompanhasse a apuração no Palácio de Ondina, em Salvador.

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