ELEIÇÕES

João Azevêdo é eleito senador pela Paraíba

Candidato do PSB alcançou 32,65% dos votos e soma mais de 1,2 milhão de votos no estado

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:19

João Azevêdo (PSB) Crédito: Reprodução/ Paraíba Já

João Azevêdo (PSB) está matematicamente eleito para o Senado Federal pelo estado da Paraíba. Na votação deste domingo (4), ele alcançou 32,65% dos votos.

Com cerca de 92% das urnas apuradas em todo o estado, Azevêdo soma 1.292.763 votos.

Na segunda posição está Veneziano (MDB), com 22,65% dos votos. O candidato recebeu 896.850 votos até o momento.