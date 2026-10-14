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João Roma afirma que debate da Band será oportunidade para Flávio Bolsonaro 'desmascarar mentiras' do PT

Presidente do PL na Bahia afirmou que o confronto direto permitirá a Flávio demonstrar sua preparação para governar o país

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16:06

Em entrevista ao Jornal Comunica Brasil
João Roma durante entrevista ao Jornal Comunica Brasil Crédito: Max Haack/Divulgação

O presidente do PL na Bahia, João Roma, afirmou, nesta quarta-feira (14), que a participação do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) no debate da Band será uma oportunidade para rebater o que classificou como "mentiras do PT" e apresentar suas propostas para o Brasil.

Em entrevista ao Jornal Comunica Brasil, o ex-ministro da Cidadania avaliou positivamente a presença confirmada do candidato no encontro do segundo turno com o presidente e postulante à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Eu acho fundamental Flávio participar do debate para, inclusive, desmistificar muitas coisas e trazer a verdade. Eu gosto sempre de dizer que basta uma gota de verdade para deixar claro um mar de mentiras”, declarou.

Roma afirmou que o confronto direto permitirá a Flávio demonstrar sua preparação para governar o país. O dirigente do PL também criticou os ataques dos adversários e defendeu que a discussão eleitoral esteja voltada às mudanças necessárias para melhorar a vida dos brasileiros.

Ao recordar a própria disputa ao Senado, o ex-ministro criticou a ausência de Rui Costa e Jaques Wagner, do PT, em debates. “Eles se esconderam atrás de um número, de uma estrutura de poder, para mais uma vez conquistar um mandato aqui na Bahia. É uma pena que, durante esse período todo, não consigam transformar isso em benefícios para a Bahia”, afirmou.

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