ELEIÇÕES 2026

João Roma cobra avanço da Fiol e aponta falta de energia como entrave ao desenvolvimento do Oeste

Candidato ao Senado criticou a demora para realização da obra e defendeu atuação política em Brasília para acelerar os investimentos

Pombo Correio

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 20:02

Candidato ao Senado, João Roma Crédito: Divulgação

O candidato ao Senado João Roma (PL) cobrou avanços nas obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e chamou atenção para os gargalos de infraestrutura que têm limitado o desenvolvimento econômico do Oeste baiano. Durante sabatina da Rede Boa FM, nesta terça-feira (22), Roma citou especialmente a oferta de energia elétrica e a infraestrutura logística da região.

“Hoje existem, inclusive, indústrias querendo se instalar na região e não fazem porque falta suprimento de energia. Não é só eletrificação, você precisa de subestação de energia e linha de transmissão”, afirmou.

A deficiência na oferta de energia é uma preocupação que vem sendo discutida por entidades e representantes da própria região. Neste ano, a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) apresentou ao governo federal um estudo sobre a demanda energética do Oeste, diante da expansão da produção agrícola, da irrigação e das agroindústrias.

Durante a entrevista, Roma também apontou a Fiol como uma das estruturas essenciais para ampliar a capacidade logística e o escoamento da produção do Oeste. O candidato criticou a demora para realização da obra e defendeu atuação política em Brasília para acelerar os investimentos.

“É preciso avançar, sobretudo, numa obra que é a Fiol, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que interliga com o Porto Sul. É um projeto de mais de 20 anos que foi apresentado e simplesmente não conseguiu avançar”, declarou.

Roma também mencionou a duplicação da BR-242 no trecho entre Barreiras e Luís Eduardo Magalhães e o aeroporto de Barreiras entre as demandas que considera prioritárias para a região.