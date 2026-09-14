ELEIÇÃO 2026

João Roma critica aumento de impostos na Bahia: 'Só souberam enfiar imposto no cangote do cidadão baiano'

Roma defendeu uma mudança na condução do estado e afirmou que um eventual governo de ACM Neto terá como prioridade melhorar a vida dos baianos sem abrir mão da proteção social

Pombo Correio

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 09:46

João Roma durante ato em Xique-Xique Crédito: Divulgação

O candidato ao Senado João Roma (PL) criticou a carga de impostos cobrada dos baianos e afirmou que o atual governo tem pesado no bolso da população. Durante ato político em Xique-Xique, neste domingo (13), Roma disse que a política tributária adotada no estado dificulta a vida de quem trabalha, produz e precisa fazer o dinheiro render no fim do mês.

“Só souberam foi enfiar imposto em cima do cangote do cidadão baiano. Isso dificulta a vida de todo mundo”, afirmou Roma, ao lado do candidato ao governo ACM Neto (União Brasil) e de lideranças políticas da região.

Em seu discurso, Roma defendeu uma mudança na condução do estado e afirmou que um eventual governo de ACM Neto terá como prioridade melhorar a vida dos baianos sem abrir mão da proteção social. Ele rebateu ainda as críticas dos adversários de que uma mudança de governo poderia representar redução ou fim de programas sociais.

“Dizem que Neto vai acabar com o Pé-de-Meia, que vai diminuir os programas, que não vai continuar as obras. Isso é uma pura mentira, é só ver o programa dele”, declarou.

Roma lembrou sua passagem pelo Ministério da Cidadania e citou medidas adotadas durante sua gestão, especialmente no período da pandemia. O candidato destacou o pagamento do Auxílio Emergencial, que alcançou cerca de 70 milhões de brasileiros, e a reformulação do Bolsa Família, que passou a ter benefício mínimo de R$ 600.

“Quando disseram que ia acabar o Bolsa Família, nós conseguimos triplicar o benefício para no mínimo R$ 600 para mais de 20 milhões de brasileiros”, disse. Roma também mencionou a estruturação do Auxílio Gás como uma das iniciativas voltadas às famílias em situação de maior vulnerabilidade.

Segundo o candidato, a proposta da chapa liderada por ACM Neto é fortalecer, e não reduzir, a rede de proteção social na Bahia. “ACM Neto vai melhorar a vida dos baianos, vai reforçar os programas sociais, vai melhorar o Pé-de-Meia e vai dar um complemento ainda para as mães necessitadas, para que nós possamos andar de cabeça erguida e ter orgulho dessa nossa Bahia”, afirmou.