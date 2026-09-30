ELEIÇÕES 2026

João Roma defende ampliação de programas sociais e proteção a beneficiários que consigam emprego

Segundo ele, o fortalecimento da transferência de renda precisa ser acompanhado de medidas que estimulem o emprego e a autonomia financeira

Pombo Correio

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 09:30

João Roma em entrevista nesta terça-feira (29) Crédito: Divulgação

O candidato ao Senado João Roma (PL) defendeu a ampliação dos programas sociais e a criação de mecanismos que permitam aos beneficiários ingressar no mercado de trabalho sem perder imediatamente o auxílio. Em entrevista à Rede Excélsior, nesta terça-feira (29), o ex-ministro da Cidadania afirmou que a assistência deve garantir proteção às famílias e oferecer condições para que melhorem de vida.

Roma destacou sua atuação à frente do ministério, associando o período à elevação do benefício, que passou de uma média de R$ 180 no antigo Bolsa Família para um mínimo de R$ 600 no Auxílio Brasil. Segundo ele, o fortalecimento da transferência de renda precisa ser acompanhado de medidas que estimulem o emprego e a autonomia financeira.

“Nós conseguimos mais do que triplicar o valor do Bolsa Família”, afirmou. O candidato também defendeu a retomada de mecanismos de incentivo à inclusão produtiva, com manutenção temporária do benefício para quem conseguir trabalho com carteira assinada e pagamento de um valor adicional de R$ 200.

Para Roma, as famílias precisam de segurança durante a transição para o emprego formal. Ele argumentou que a política social deve apoiar quem conquista uma oportunidade de trabalho, permitindo que avance sem o receio de ficar desassistido.

“Eu acho que é importante não apenas fazer o reajuste, como buscar fazer um aumento do programa”, declarou, ao defender o reforço da assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Na entrevista, Roma também afirmou que ACM Neto, candidato ao governo da Bahia, assumiu o compromisso de manter e ampliar os programas sociais. O candidato ao Senado citou ainda a proposta de um auxílio de R$ 500, pago em dezembro às famílias cujos filhos cumprirem os critérios de regularidade escolar ao longo do ano letivo.