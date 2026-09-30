Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

João Roma defende ampliação de programas sociais e proteção a beneficiários que consigam emprego

Segundo ele, o fortalecimento da transferência de renda precisa ser acompanhado de medidas que estimulem o emprego e a autonomia financeira

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 09:30

João Roma em entrevista nesta terça-feira (29)
João Roma em entrevista nesta terça-feira (29) Crédito: Divulgação

O candidato ao Senado João Roma (PL) defendeu a ampliação dos programas sociais e a criação de mecanismos que permitam aos beneficiários ingressar no mercado de trabalho sem perder imediatamente o auxílio. Em entrevista à Rede Excélsior, nesta terça-feira (29), o ex-ministro da Cidadania afirmou que a assistência deve garantir proteção às famílias e oferecer condições para que melhorem de vida.

Roma destacou sua atuação à frente do ministério, associando o período à elevação do benefício, que passou de uma média de R$ 180 no antigo Bolsa Família para um mínimo de R$ 600 no Auxílio Brasil. Segundo ele, o fortalecimento da transferência de renda precisa ser acompanhado de medidas que estimulem o emprego e a autonomia financeira.

“Nós conseguimos mais do que triplicar o valor do Bolsa Família”, afirmou. O candidato também defendeu a retomada de mecanismos de incentivo à inclusão produtiva, com manutenção temporária do benefício para quem conseguir trabalho com carteira assinada e pagamento de um valor adicional de R$ 200.

Para Roma, as famílias precisam de segurança durante a transição para o emprego formal. Ele argumentou que a política social deve apoiar quem conquista uma oportunidade de trabalho, permitindo que avance sem o receio de ficar desassistido.

“Eu acho que é importante não apenas fazer o reajuste, como buscar fazer um aumento do programa”, declarou, ao defender o reforço da assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Na entrevista, Roma também afirmou que ACM Neto, candidato ao governo da Bahia, assumiu o compromisso de manter e ampliar os programas sociais. O candidato ao Senado citou ainda a proposta de um auxílio de R$ 500, pago em dezembro às famílias cujos filhos cumprirem os critérios de regularidade escolar ao longo do ano letivo.

Segundo Roma, sua atuação no Senado será voltada à busca de recursos e ao fortalecimento de políticas que combinem proteção social, educação e oportunidades de emprego.

Tags:

Senado Candidatos

Mais recentes

Imagem - Ronaldo Mansur recebe alta após sofrer acidente de carro em Salvador

Ronaldo Mansur recebe alta após sofrer acidente de carro em Salvador
Imagem - Placa escondida pode anular multa de trânsito, mas motorista precisa provar falta de visibilidade

Placa escondida pode anular multa de trânsito, mas motorista precisa provar falta de visibilidade
Imagem - Festa de Nossa Senhora Aparecida terá 10 dias de celebrações no bairro do Imbuí, em Salvador

Festa de Nossa Senhora Aparecida terá 10 dias de celebrações no bairro do Imbuí, em Salvador