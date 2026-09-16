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João Roma diz que Rui Costa quer derrotar Wagner com caso Master e ironiza: 'É um verdadeiro amigo da onça'

Para Roma, ao tentar atingir adversários, Rui acaba chamando atenção para as investigações que envolvem o próprio companheiro de chapa

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 11:33

João Roma
João Roma, candidato ao Senado pelo PL Crédito: Divulgação

O candidato ao Senado João Roma (PL) rebateu, nesta quarta-feira (16), as declarações do ex-ministro Rui Costa (PT) sobre o caso Banco Master e ironizou a insistência do petista em explorar o assunto durante a campanha eleitoral. Para Roma, ao tentar atingir adversários, Rui acaba chamando atenção para as investigações que envolvem o próprio companheiro de chapa, o senador Jaques Wagner (PT).

“Rui está parecendo aquele amigo da onça. Toda vez que fala do Master, lembra aos baianos que quem está no centro das investigações é justamente o companheiro de chapa dele, Jaques Wagner. Parece até que Rui resolveu entrar na campanha para derrotar o próprio parceiro”, ironizou Roma.

Roma afirmou ainda que Rui tenta direcionar o debate para adversários enquanto evita explicar a origem da relação do Banco Master com operações realizadas na Bahia durante governos petistas. “Rui pode falar do Master todos os dias. Quanto mais ele fala, mais o Brasil conhece a relação de Jaques Wagner com esse caso e mais perguntas surgem sobre o que aconteceu na Bahia. É um verdadeiro amigo da onça. O problema é que ele tenta apontar o dedo para os outros sem olhar para o próprio lado”, afirmou.

A Polícia Federal aponta suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o senador Jaques Wagner e a cúpula do Banco Master. A PF identificou o recebimento de vantagens luxuosas por Jaques Wagner e seus familiares durante as investigações.

Tags:

rui Costa Senado Banco Master Jaques Wagner

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