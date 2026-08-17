ELEIÇÕES 2026

João Roma inicia campanha ao Senado no Oeste e destaca entusiasmo da oposição: 'Vamos mudar a Bahia'

“Queremos uma Bahia que tenha serviço de educação, de saúde e que tenha segurança para a gente poder andar na rua de cabeça erguida", disse Roma

Pombo Correio

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10:47

João Roma inicia campanha ao Senado no Oeste e destaca entusiasmo da oposição: 'Vamos mudar a Bahia' Crédito: Divulgação

O candidato ao Senado João Roma (PL) iniciou neste domingo (16) sua campanha eleitoral com uma agenda pelo Oeste da Bahia. Ao lado do candidato a governador ACM Neto, do postulante a vice-governador Zé Cocá (PP) e do senador Angelo Coronel (Republicanos), Roma passou por Sítio do Mato e Carinhanha, onde destacou a disposição para percorrer o estado e apresentar suas propostas aos baianos.

Roma também sua trajetória política e as funções que exerceu como deputado federal e ministro da Cidadania, além de destacar o sentimento de entusiasmo da oposição. Ele destacou especialmente sua atuação na área social e citou o aumento do valor do programa de transferência de renda do governo federal durante sua passagem pelo ministério.

“Essas responsabilidades me permitiram ajudar o nosso povo sofrido a melhorar de vida. Seja em Salvador, seja como deputado federal para ser a voz dos baianos em Brasília, seja como ministro, quando conseguimos aumentar o benefício de R$ 180 para R$ 600”, disse.

Ao falar dos desafios da Bahia, Roma defendeu a geração de oportunidades para que os baianos possam desenvolver seus talentos e construir uma vida melhor no próprio estado. Roma defendeu ainda que uma eventual gestão de ACM Neto no governo estadual amplie as oportunidades para trabalhadores de diferentes áreas e melhore a prestação dos serviços públicos.

“Com ACM Neto, nós vamos dar oportunidade para que cada filho de Deus possa melhorar de vida. Seja o agricultor, seja o funcionário, seja o professor, seja aquele que tem um talento cultural e que precisa, às vezes, de muito pouca ajuda para poder se destacar e ter dignidade”, declarou.