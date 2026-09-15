João Roma prevê vitória com 'barba, cabelo e bigode' da oposição na Bahia e comemora liderança de Flávio nas pesquisas

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Pombo Correio
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 09:33
O presidente do PL na Bahia e candidato a senador, João Roma, afirmou que a oposição poderá fazer “barba, cabelo e bigode” nas eleições deste ano no estado, com a eleição de ACM Neto (União) para o governo e dele próprio e de Angelo Coronel (Republicanos) para o Senado. A declaração foi dada em entrevista à Rádio UP FM, de Vitória da Conquista.
Roma disse estar “esperançoso” não apenas em superar o ex-governador Jaques Wagner (PT) na disputa pelo Senado, mas em alcançar um resultado amplo para o campo oposicionista. Segundo ele, a avaliação é baseada no que tem observado nos eventos políticos realizados na Bahia e no que classifica como um sentimento de mudança entre os eleitores.
“Estou esperançoso não é em passar o [Jaques] Wagner, não. Estou esperançoso que a gente faça barba, cabelo e bigode nessas eleições porque da forma que a gente tem visto os eventos, acho que a gente vai ter resultados muito animadores”, afirmou.
Para o presidente do PL baiano, a disposição de mudança do eleitorado vai além da identificação pessoal com determinado candidato. “O sentimento de mudança é mais que simpatia a um candidato”, declarou.
Na entrevista, Roma também comentou a agenda que o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro terá em Vitória da Conquista na próxima quinta-feira (17). Segundo ele, a programação será uma oportunidade para aproximar o senador dos eleitores baianos e permitir que ele conheça melhor as particularidades do estado.
Roma lembrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro já realizou uma programação semelhante na região e avaliou positivamente a presença de Flávio.
“Mais uma vez, e assim como o pai dele também fez uma programação bem parecida como essa, ficou muito feliz. Da mesma maneira, nós sabemos que existem muitos apoiadores, não só em Conquista, mas em toda a região”, afirmou.
João Roma também comemorou o desempenho de Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência da República e destacou o crescimento do candidato nas pesquisas. Durante a entrevista, Roma citou o levantamento divulgado nesta segunda (14), no qual Flávio aparece dois pontos à frente do atual presidente.
Para Roma, o avanço é resultado de uma campanha que tem conseguido dialogar com os problemas enfrentados diariamente pela população. “Eu acho que o Flávio está acertando muito na comunicação dele, falando de problemas que realmente fazem parte do dia a dia do brasileiro, quando ele vai no supermercado, quando ele mostra a importância de a gente estar tendo uma responsabilidade fiscal”, afirmou.
Ao explicar por que acredita na possibilidade de vitória de Flávio Bolsonaro, Roma citou a avaliação que faz sobre o desempenho do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ele, o atual governo teria perdido a capacidade de apresentar aos eleitores uma perspectiva de melhora para o país.
“Hoje o que eu observo é que de fato as pessoas estão percebendo com clareza que o atual governo não consegue sequer hoje levar adiante o discurso da esperança para as pessoas.”
Roma afirmou que, em suas conversas, não encontra eleitores que justifiquem o voto em Lula pela expectativa de melhora da situação econômica ou social do país.
“Eu não encontro nenhuma pessoa que diz que vai votar em Lula porque as coisas vão melhorar. Tem até alguns eleitores por alguma paixão, como eu disse, por alguma identidade, mas ninguém abre a boca para dizer que vai votar porque com ele as coisas vão melhorar no Brasil”, afirmou.