ELEIÇÃO 2026

João Roma prevê vitória com 'barba, cabelo e bigode' da oposição na Bahia e comemora liderança de Flávio nas pesquisas

Roma disse estar “esperançoso” não apenas em superar o ex-governador Jaques Wagner (PT) na disputa pelo Senado, mas em alcançar um resultado amplo para o campo oposicionista

Pombo Correio

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 09:33

João Roma, candidato ao Senado pelo Partido Liberal (PL) Crédito: Divulgação

O presidente do PL na Bahia e candidato a senador, João Roma, afirmou que a oposição poderá fazer “barba, cabelo e bigode” nas eleições deste ano no estado, com a eleição de ACM Neto (União) para o governo e dele próprio e de Angelo Coronel (Republicanos) para o Senado. A declaração foi dada em entrevista à Rádio UP FM, de Vitória da Conquista.

Roma disse estar “esperançoso” não apenas em superar o ex-governador Jaques Wagner (PT) na disputa pelo Senado, mas em alcançar um resultado amplo para o campo oposicionista. Segundo ele, a avaliação é baseada no que tem observado nos eventos políticos realizados na Bahia e no que classifica como um sentimento de mudança entre os eleitores.

“Estou esperançoso não é em passar o [Jaques] Wagner, não. Estou esperançoso que a gente faça barba, cabelo e bigode nessas eleições porque da forma que a gente tem visto os eventos, acho que a gente vai ter resultados muito animadores”, afirmou.

Para o presidente do PL baiano, a disposição de mudança do eleitorado vai além da identificação pessoal com determinado candidato. “O sentimento de mudança é mais que simpatia a um candidato”, declarou.

Roma destaca agenda de Flávio em Conquista

Na entrevista, Roma também comentou a agenda que o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro terá em Vitória da Conquista na próxima quinta-feira (17). Segundo ele, a programação será uma oportunidade para aproximar o senador dos eleitores baianos e permitir que ele conheça melhor as particularidades do estado.

Roma lembrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro já realizou uma programação semelhante na região e avaliou positivamente a presença de Flávio.

“Mais uma vez, e assim como o pai dele também fez uma programação bem parecida como essa, ficou muito feliz. Da mesma maneira, nós sabemos que existem muitos apoiadores, não só em Conquista, mas em toda a região”, afirmou.

Roma comemora liderança de Flávio nas pesquisas

João Roma também comemorou o desempenho de Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência da República e destacou o crescimento do candidato nas pesquisas. Durante a entrevista, Roma citou o levantamento divulgado nesta segunda (14), no qual Flávio aparece dois pontos à frente do atual presidente.

Para Roma, o avanço é resultado de uma campanha que tem conseguido dialogar com os problemas enfrentados diariamente pela população. “Eu acho que o Flávio está acertando muito na comunicação dele, falando de problemas que realmente fazem parte do dia a dia do brasileiro, quando ele vai no supermercado, quando ele mostra a importância de a gente estar tendo uma responsabilidade fiscal”, afirmou.

Ao explicar por que acredita na possibilidade de vitória de Flávio Bolsonaro, Roma citou a avaliação que faz sobre o desempenho do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ele, o atual governo teria perdido a capacidade de apresentar aos eleitores uma perspectiva de melhora para o país.

“Hoje o que eu observo é que de fato as pessoas estão percebendo com clareza que o atual governo não consegue sequer hoje levar adiante o discurso da esperança para as pessoas.”

Roma afirmou que, em suas conversas, não encontra eleitores que justifiquem o voto em Lula pela expectativa de melhora da situação econômica ou social do país.