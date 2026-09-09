João Roma rebate críticas e chama ex-governador de 'Rui promessinha': 'Prometeu muito e nada trouxe para a Bahia'

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Pombo Correio
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 19:57
O candidato ao Senado e presidente do PL na Bahia, João Roma, rebateu, nesta quarta-feira (9), as críticas feitas por Rui Costa (PT) e chamou o ex-governador de “Rui promessinha”.
Durante entrevista à rádio Caraíbas FM, Roma afirmou que o petista tenta desviar o foco dos problemas enfrentados pela Bahia e do que classifica como uma sequência de promessas não cumpridas pelo grupo que governa o estado há 20 anos.
“Rui promessinha, que já prometeu muitas coisas para a Bahia, mas nada trouxe. O mesmo Rui Costa que passou oito anos no Palácio de Ondina e, quando saiu de lá, deixou de presente para todos nós baianos mais 1% de aumento linear no ICMS, em um dos estados que mais cobra imposto no Brasil”, afirmou o postulante do PL.
A declaração foi dada após João Roma ser questionado sobre as críticas de Rui Costa à condução da campanha da oposição na Bahia e à posição do grupo na disputa presidencial. Para o candidato ao Senado, o ataque demonstra “total desespero” do ex-governador baiano.
Roma ressaltou que Rui Costa também ocupou o Ministério da Casa Civil da Presidência da República e, segundo ele, não conseguiu transformar a proximidade entre os governos estadual e federal em resultados concretos para os baianos.
“O mesmo Rui Costa que passou agora quatro anos como todo-poderoso chefe da Casa Civil do governo da Presidência da República e não conseguiu trazer benefícios para a Bahia”, disparou.
Como exemplo, Roma citou a situação da BR-101. Segundo ele, enquanto trechos da rodovia em estados vizinhos do Nordeste foram duplicados, a Bahia ainda convive com quilômetros sem a intervenção. “Você olha Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, está tudo duplicado. E esqueceram da Bahia”, criticou.
O candidato do PL também associou o que classificou como falta de entregas de Rui Costa às promessas feitas pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). Segundo Roma, na eleição passada, Jerônimo prometeu zerar a fila da regulação e defendeu que o alinhamento político entre os governos estadual e federal ajudaria a solucionar os principais problemas da Bahia.
“É justamente a mesma Bahia que Jerônimo prometeu zerar a fila da saúde, que prometeu que, tendo um governo do estado alinhado com o governo federal, todos os problemas seriam resolvidos. E não resolveu”, afirmou.