ELEIÇÕES 2026

João Roma rebate críticas e chama ex-governador de 'Rui promessinha': 'Prometeu muito e nada trouxe para a Bahia'

Candidato do PL afirmou que petista, mesmo à frente da Casa Civil, não transformou a proximidade com o governo federal em resultados para a Bahia

Pombo Correio

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 19:57

Candidato ao Senado, João Roma Crédito: Divulgação

O candidato ao Senado e presidente do PL na Bahia, João Roma, rebateu, nesta quarta-feira (9), as críticas feitas por Rui Costa (PT) e chamou o ex-governador de “Rui promessinha”.

Durante entrevista à rádio Caraíbas FM, Roma afirmou que o petista tenta desviar o foco dos problemas enfrentados pela Bahia e do que classifica como uma sequência de promessas não cumpridas pelo grupo que governa o estado há 20 anos.



“Rui promessinha, que já prometeu muitas coisas para a Bahia, mas nada trouxe. O mesmo Rui Costa que passou oito anos no Palácio de Ondina e, quando saiu de lá, deixou de presente para todos nós baianos mais 1% de aumento linear no ICMS, em um dos estados que mais cobra imposto no Brasil”, afirmou o postulante do PL.

A declaração foi dada após João Roma ser questionado sobre as críticas de Rui Costa à condução da campanha da oposição na Bahia e à posição do grupo na disputa presidencial. Para o candidato ao Senado, o ataque demonstra “total desespero” do ex-governador baiano.

Roma ressaltou que Rui Costa também ocupou o Ministério da Casa Civil da Presidência da República e, segundo ele, não conseguiu transformar a proximidade entre os governos estadual e federal em resultados concretos para os baianos.

“O mesmo Rui Costa que passou agora quatro anos como todo-poderoso chefe da Casa Civil do governo da Presidência da República e não conseguiu trazer benefícios para a Bahia”, disparou.

Como exemplo, Roma citou a situação da BR-101. Segundo ele, enquanto trechos da rodovia em estados vizinhos do Nordeste foram duplicados, a Bahia ainda convive com quilômetros sem a intervenção. “Você olha Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, está tudo duplicado. E esqueceram da Bahia”, criticou.

O candidato do PL também associou o que classificou como falta de entregas de Rui Costa às promessas feitas pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). Segundo Roma, na eleição passada, Jerônimo prometeu zerar a fila da regulação e defendeu que o alinhamento político entre os governos estadual e federal ajudaria a solucionar os principais problemas da Bahia.