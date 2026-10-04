HORA DO VOTO

João Roma vota em Salvador ao lado de ACM Neto e aliados

Candidato ao Senado pelo PL afirmou que os baianos decidirão nas urnas os representantes que terão a responsabilidade de trabalhar pelo futuro do estado

Mariana Rios

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 13:30

João Roma vota em Salvador ao lado de ACM Neto e aliados Crédito: Divulgação/Max Haack

O candidato ao Senado João Roma (PL) votou neste domingo (4), em Salvador, acompanhado do candidato ao governo da Bahia ACM Neto, da esposa, a deputada federal Roberta Roma, e de familiares. Também estiveram no local o prefeito de Salvador, Bruno Reis, o candidato ao Senado Angelo Coronel e outras lideranças políticas.

Após votar, na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no campus de Ondina, Roma afirmou estar confiante no resultado e disse que os eleitores baianos têm a responsabilidade de decidir, nas urnas, os representantes que vão atuar pelo estado.

“Treino é treino, jogo é jogo. Acabaram as especulações e vamos para as urnas fazer valer a vontade de sua excelência, o cidadão baiano”, declarou.

O candidato também destacou que cada voto representa uma escolha sobre os rumos da Bahia e sobre os políticos que terão a responsabilidade de trabalhar pelo estado.

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“Abaixo de Deus, está na mão de cada homem e cada mulher no estado da Bahia escolher realmente qual Bahia nós queremos e quem são aqueles que podem trazer entregas e honrar a confiança do nosso eleitor”, afirmou.

Roma disse ainda que, caso seja eleito para o Senado, pretende priorizar propostas voltadas à melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Ele citou a experiência que teve à frente do Ministério da Cidadania e afirmou que pretende ampliar a atuação na área social.

“Assim como eu fiz na área social, no Senado da República eu quero ajudar ainda mais o sofrido povo baiano, que precisa de ajuda e de políticos que, na sua prática, façam a diferença e possam melhorar a vida do nosso povo”, declarou.

Ao final, Roma defendeu um período de maior tranquilidade para a população e afirmou que a eleição pode abrir espaço para novas oportunidades.