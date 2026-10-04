Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

João Roma vota em Salvador ao lado de ACM Neto e aliados

Candidato ao Senado pelo PL afirmou que os baianos decidirão nas urnas os representantes que terão a responsabilidade de trabalhar pelo futuro do estado

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 13:30

João Roma vota em Salvador ao lado de ACM Neto e aliados
João Roma vota em Salvador ao lado de ACM Neto e aliados Crédito: Divulgação/Max Haack

O candidato ao Senado João Roma (PL) votou neste domingo (4), em Salvador, acompanhado do candidato ao governo da Bahia ACM Neto, da esposa, a deputada federal Roberta Roma, e de familiares. Também estiveram no local o prefeito de Salvador, Bruno Reis, o candidato ao Senado Angelo Coronel e outras lideranças políticas.

Após votar, na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no campus de Ondina, Roma afirmou estar confiante no resultado e disse que os eleitores baianos têm a responsabilidade de decidir, nas urnas, os representantes que vão atuar pelo estado.

ACOMPANHE A APURAÇÃO AO VIVO DAS ELEIÇÕES 2026

“Treino é treino, jogo é jogo. Acabaram as especulações e vamos para as urnas fazer valer a vontade de sua excelência, o cidadão baiano”, declarou.

O candidato também destacou que cada voto representa uma escolha sobre os rumos da Bahia e sobre os políticos que terão a responsabilidade de trabalhar pelo estado.

Veja curiosidades sobre a história do Senado Federal

Criado no Império, o Senado começou a funcionar em 1826 e completa 200 anos em 2026 por Divulgação
O Senado atualmente tem 81 integrantes, que representam os 26 estados e o DF. O tamanho do estado não determina número de cadeiras por Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Cada estado e o DF têm três senadores. Assim, a Bahia possui o mesmo número de representantes no Senado que São Paulo, o estado mais populoso do país por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Para ocupar uma cadeira no Senado, é preciso ter pelo menos 35 anos. A exigência também vale para os suplentes por Reprodução
O mandato de senador dura oito anos, o dobro do período de um deputado federal  por Ton Molina/Agência Senado
A cada quatro anos, o Senado renova alternadamente um terço (27 vagas) ou dois terços (54 vagas) de suas cadeiras por Foto: Marcos Oliveira/ Agência Brasil
Ex-presidente José Sarney teve cinco mandatos no Senado. Sua trajetória na Casa se estendeu por décadas, e ele  foi eleito quatro vezes para presidir a instituição por Arquivo/Agência Brasil
As primeiras mulheres eleitas diretamente ao Senado foram Júnia Marise (foto) e Marluce Pinto, em 1990 por Reprodução
Esse ano os eleitores escolhem dois senadores por estado e pelo DF. As outras 27 cadeiras pertencem aos parlamentares eleitos em 2022, cujos mandatos continuam até 2031 por Roque de Sá
A candidatura ao Senado é formada por uma chapa com um titular e dois suplentes. Eles são eleitos juntos, e os suplentes podem substituir o senador nas situações previstas em lei por Reprodução
1 de 10
Criado no Império, o Senado começou a funcionar em 1826 e completa 200 anos em 2026 por Divulgação

“Abaixo de Deus, está na mão de cada homem e cada mulher no estado da Bahia escolher realmente qual Bahia nós queremos e quem são aqueles que podem trazer entregas e honrar a confiança do nosso eleitor”, afirmou.

Roma disse ainda que, caso seja eleito para o Senado, pretende priorizar propostas voltadas à melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Ele citou a experiência que teve à frente do Ministério da Cidadania e afirmou que pretende ampliar a atuação na área social.

“Assim como eu fiz na área social, no Senado da República eu quero ajudar ainda mais o sofrido povo baiano, que precisa de ajuda e de políticos que, na sua prática, façam a diferença e possam melhorar a vida do nosso povo”, declarou.

Ao final, Roma defendeu um período de maior tranquilidade para a população e afirmou que a eleição pode abrir espaço para novas oportunidades.

“A gente precisa de um momento de paz e serenidade para que o nosso povo possa florescer”, afirmou.

Leia mais

Imagem - Da Austrália a Singapura: veja em quais países Lula e Flávio Bolsonaro lideram os votos no exterior

Da Austrália a Singapura: veja em quais países Lula e Flávio Bolsonaro lideram os votos no exterior

Imagem - Pode votar de chinelo, bermuda e usar camisa de candidato? Veja as regras das Eleições 2026

Pode votar de chinelo, bermuda e usar camisa de candidato? Veja as regras das Eleições 2026

Tags:

Senado Eleições 2026

Mais recentes

Imagem - Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil

Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil
Imagem - Maior favela do país tem fila de 1,5 km para votar; eleitores esperam quase 1 hora

Maior favela do país tem fila de 1,5 km para votar; eleitores esperam quase 1 hora
Imagem - Não vai conseguir votar até 17h? Saiba quem ainda tem direito mesmo depois do horário

Não vai conseguir votar até 17h? Saiba quem ainda tem direito mesmo depois do horário