EM PRIMEIRO TURNO

Jorginho Mello é reeleito governador de SC; veja como ficou a votação

Candidato do PL abriu ampla vantagem sobre Gelson Merísio e João Rodrigues

Thais Borges

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:24

Jorginho Mello é reeleito governador de Santa Catarina Crédito: Reprodução

O atual governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), foi reeleito para o cargo na noite deste domingo (4). Com 82% das urnas apuradas, Mello já tinha 68,32% dos votos válidos.

Gelson Merísio (PSB) tinha 15,93% dos votos, enquanto João Rodrigues tinha 13,69%. Marcelo Brigadeiro (Missão) tinha 1,10%. Outros candidatos não tiveram 1% dos votos válidos até o horário da publicação.

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Mello foi senador por Santa Catarina entre 2019 e 2022, até renunciar para assumir o governo após sua vitória nas eleições estaduais de 2022.