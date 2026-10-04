Jorginho Mello é reeleito governador de SC; veja como ficou a votação

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Thais Borges
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:24
O atual governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), foi reeleito para o cargo na noite deste domingo (4). Com 82% das urnas apuradas, Mello já tinha 68,32% dos votos válidos.
Gelson Merísio (PSB) tinha 15,93% dos votos, enquanto João Rodrigues tinha 13,69%. Marcelo Brigadeiro (Missão) tinha 1,10%. Outros candidatos não tiveram 1% dos votos válidos até o horário da publicação.
Presidente, governador, senador e deputado: saiba o que cada um pode fazer
Mello foi senador por Santa Catarina entre 2019 e 2022, até renunciar para assumir o governo após sua vitória nas eleições estaduais de 2022.
Ele foi alvo de polêmica em 2018, porque registrou a candidatura como ‘pardo’. No Brasil, são considerados negros aqueles que se declaram pretos e pardos.