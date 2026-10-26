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Jovem de 24 anos é detido no segundo turno por filmar voto para impressionar amigos

Eleitor confessou crime eleitoral à polícia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09:52

Candidatos notaram delay de urnas eletrônicas
Candidatos notaram delay de urnas eletrônicas Crédito: Reprodução | TRE

Um jovem de 24 anos foi detido durante a votação do segundo turno por filmar o próprio voto com o objetivo de “impressionar os amigos”, em Aparecida de Goiânia (GO), no domingo (26). As informações são do Metrópoles.

Segundo a polícia, o eleitor votava na Escola Municipal Eurípedes Menezes e gravou um vídeo registrando o voto na urna. Ele confessou o crime eleitoral e justificou que o objetivo era chamar a atenção dos colegas.

O jovem foi liberado no local após a assinatura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

O que pode e o que é proibido no dia da eleição

O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil
O monitoramento constante das autoridades policiais visa coibir crimes eleitorais e prisões em flagrante durante o dia do pleito por Paulo Pinto/Agencia Brasil
Os canais oficiais de denúncia e o aplicativo Pardal funcionam como ferramentas essenciais para o registro de irregularidades por Ira Romão/Agência Mural
As penalidades previstas para quem infringe a lei incluem detenção, prestação de serviços e multas financeiras expressivas por Geraldo Magela/Agência Senado
A legislação assegura ao cidadão o direito inviolável à manifestação individual e silenciosa com broches ou adesivos por Fernando Frazão/Agência Brasil
A proibição de propaganda nas ruas abrange tanto a abordagem direta aos eleitores quanto a distribuição de panfletos por Edilson Rodrigues/Agência Senado
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