Jovem de 24 anos é detido no segundo turno por filmar voto para impressionar amigos

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Esther Morais
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09:52
Um jovem de 24 anos foi detido durante a votação do segundo turno por filmar o próprio voto com o objetivo de “impressionar os amigos”, em Aparecida de Goiânia (GO), no domingo (26). As informações são do Metrópoles.
Segundo a polícia, o eleitor votava na Escola Municipal Eurípedes Menezes e gravou um vídeo registrando o voto na urna. Ele confessou o crime eleitoral e justificou que o objetivo era chamar a atenção dos colegas.
O jovem foi liberado no local após a assinatura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).
O que pode e o que é proibido no dia da eleição