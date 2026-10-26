ELEIÇÕES 2026

Jovem de 24 anos é detido no segundo turno por filmar voto para impressionar amigos

Eleitor confessou crime eleitoral à polícia

Esther Morais

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09:52

Candidatos notaram delay de urnas eletrônicas Crédito: Reprodução | TRE

Um jovem de 24 anos foi detido durante a votação do segundo turno por filmar o próprio voto com o objetivo de “impressionar os amigos”, em Aparecida de Goiânia (GO), no domingo (26). As informações são do Metrópoles.

Segundo a polícia, o eleitor votava na Escola Municipal Eurípedes Menezes e gravou um vídeo registrando o voto na urna. Ele confessou o crime eleitoral e justificou que o objetivo era chamar a atenção dos colegas.

O jovem foi liberado no local após a assinatura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).