ELEIÇÕES 2026

Jovens ganham força na eleição baiana, mas abstenção é desafio para campanhas

Candidatos apostam nas redes sociais para se aproximar de um eleitorado decisivo

Lucas Pereira

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 05:10

A Bahia contabilizou uma queda de 55 mil jovens de 16 e 17 anos que tiraram o título e estão aptos a votar, mesmo sem obrigatoriedade Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Há quem ainda enxergue a política como assunto de gente mais velha, sobretudo entre os jovens, para quem o tema nem sempre ajuda a “farmar aura” - gíria da internet usada para descrever atitudes que rendem estilo, carisma ou prestígio. Mesmo que parte desse público não demonstre tanto interesse pelo assunto, seu peso nas urnas será decisivo na eleição do próximo domingo (4). Na Bahia, os eleitores de 16 a 24 anos somam mais de 1,4 milhão de pessoas, o equivalente a cerca de 12,82% dos 11.321.005 eleitores aptos a votar no estado.

Com exceção do eleitorado acima de 60 anos - lembrando que, a partir dos 70, o voto deixa de ser obrigatório -, os jovens estiveram entre os grupos com maior índice de abstenção nas eleições presidenciais de 2022. Entre os eleitores de 20 anos, a ausência ficou em torno de 21% nos dois turnos. Já na faixa de 21 a 24 anos, o percentual foi ainda maior, chegando à casa dos 24%.

Na Bahia, o eleitorado de 21 a 24 anos é estimado em cerca de 810 mil pessoas com voto obrigatório. Considerando também os eleitores com voto facultativo, como aqueles com deficiência nas hipóteses previstas pela legislação, o total chega a aproximadamente 813 mil. Entre os eleitores de 20 anos, são 183.370 pessoas, somando obrigatórios e facultativos. Em Salvador, por sua vez, a faixa de 16 a 24 anos reúne 192.026 eleitores, o equivalente a 9,83% dos 1.951.716 aptos a votar no município.

Descrença e desinteresse

Embora esta eleição baiana tenha registrado um aumento de quase 30 mil eleitores em relação ao pleito de quatro anos atrás, a Bahia contabilizou uma queda de 55 mil jovens de 16 e 17 anos que tiraram o título e estão aptos a votar, mesmo sem obrigatoriedade.

Segundo o analista jurídico do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Jaime Barreiros, a redução pode ser explicada, em parte, por fatores demográficos. Ele ressalta, porém, que essa não é a única razão por trás do recuo.

“A gente tem observado que a população brasileira tem envelhecido e a faixa etária das pessoas entre 16 e 18 anos tem proporcionalmente diminuído. Agora, nas últimas eleições, também houve um incentivo maior, até pelo clima político do país, para que as pessoas participassem. Não é que neste ano não tenhamos tido interesse, mas, realmente, não houve tanto engajamento como há quatro anos atrás, por exemplo”.

Esse cenário de menor engajamento e desinteresse pela política aparece no relato de Victor Hugo Carvalho, de 17 anos. Ele conta que não teve vontade de tirar o título de eleitor neste momento por não acreditar que os políticos sejam capazes de promover mudanças reais na sociedade. “Eu não quero ‘meia’ política, de jeito nenhum”, declara, ao apontar que, se tivesse entre os obrigados a votar, preferiria justificar o voto a escolher alguém.

Falta o diálogo

Para a estudante de Jornalismo Laraelen Oliveira, 21, que votou pela primeira vez em 2022, aos 17, participar da eleição representava uma forma de tentar “mudar” o país em que vivia

“Eu queria realmente ter essa iniciativa de votar. Na minha cabeça, era a oportunidade de mudar a realidade no país em que eu vivia”, aponta. Diferentemente de Victor Hugo, Laraelen sempre demonstrou interesse pelo debate político, desde os tempos de escola. Segundo ela, as conversas com parentes e amigos também ajudaram a alimentar a curiosidade e a manter o interesse pelo tema.

Na visão dela, a polarização dos últimos anos tem contribuído para o afastamento das pessoas com a política. “Na minha concepção, pelo menos, poucas pessoas pesquisam de fato, para além das campanhas eleitorais e notícias, por causa da polarização”, afirma.

Laraelen Oliveira também chamou a atenção para a escassez de debates entre os candidatos, sobretudo na disputa pelo governo da Bahia. Neste ano, apenas um confronto ocorreu com a participação dos principais postulantes. Nesta semana, a TV Bahia acabou transformando o debate em uma entrevista com ACM Neto (União Brasil), único candidato presente. O governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) não compareceu, enquanto Ronaldo Mansur (PSOL) ficou de fora após sofrer um acidente de carro e permanecer em observação médica.

“Tem muito da falta de importância que se dá à comunicação com o público, de uma forma direta e verdadeira. Eu lembro de uma pessoa falando para mim que no debate não tem como você prever o que você vai falar. Por isso que esse ano quase não teve, para evitar essa exposição”, ressalta a jovem.

Foco em redes sociais

Se o debate político e a propaganda eleitoral já não se concentram apenas nos meios tradicionais de comunicação, como TV e rádio - especialmente entre o público mais jovem -, os candidatos também passaram a dedicar mais atenção às redes sociais. Os dois principais concorrentes ao governo da Bahia, por exemplo, mantêm perfis no X, TikTok, Facebook, Instagram e YouTube, além de canais no WhatsApp e sites próprios, plataformas nas quais acumulam milhares de visualizações diariamente.