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Júlia Zanatta (PL) é eleita a deputada federal mais votada da história de SC

Júlia é uma das principais defensoras da família Bolsonaro na Câmara

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:46

Deputada bolsonarista Julia Zanatta postou foto com metralhadora
Deputada bolsonarista Julia Zanatta postou foto com metralhadora Crédito: Reprodução

Júlia Zanatta (PL), 41 anos, se tornou a deputada federal mais votada da história de Santa Catarina ao ultrapassar 403 mil votos na noite deste domingo (4). Júlia é uma das principais defensoras da família Bolsonaro na Câmara.

PRESIDENTE: ACOMPANHE A APURAÇÃO EM TEMPO REAL

GOVERNADOR: ACOMPANHE A APURAÇÃO EM TEMPO REAL

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

A deputada superou o número de Esperidião Amin (PP), que mantinha desde 2014 o recorde de votação para deputado federal em Santa Catarina.

Zanatta disputou sua primeira eleição em 2022, quando foi eleita deputada federal pelo PL com 111.588 votos. 

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