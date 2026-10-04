Júlia Zanatta (PL) é eleita a deputada federal mais votada da história de SC

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Wladmir Pinheiro
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:46
Júlia Zanatta (PL), 41 anos, se tornou a deputada federal mais votada da história de Santa Catarina ao ultrapassar 403 mil votos na noite deste domingo (4). Júlia é uma das principais defensoras da família Bolsonaro na Câmara.
A trajetória de Flávio Bolsonaro
A deputada superou o número de Esperidião Amin (PP), que mantinha desde 2014 o recorde de votação para deputado federal em Santa Catarina.
Zanatta disputou sua primeira eleição em 2022, quando foi eleita deputada federal pelo PL com 111.588 votos.