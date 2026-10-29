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Justiça da Argentina manda preservar imagens da passagem de Flávio Bolsonaro pelo país

Medida atende a pedido do Ministério Público e busca apurar se o governo de Javier Milei ajudou o senador a deixar o Brasil

Mariana Rios

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 19:57

Flávio Bolsonaro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Justiça da Argentina determinou que órgãos do governo de Javier Milei preservem todas as imagens de câmeras de segurança que registraram a passagem do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pelo país, antes de sua viagem aos Estados Unidos. A medida faz parte de uma apuração preliminar sobre uma possível ajuda irregular do governo argentino para permitir que o candidato derrotado à presidência brasileira deixasse o Brasil, após pedido para entrega de passaportes ter sido descumprida.

A ordem foi expedida pela juíza federal María Eugenia Capuchetti, a pedido da procuradora Paloma Ochoa. Segundo informações de fontes judiciais publicadas pelo jornal argentino Clarín, a determinação foi encaminhada à Direção Nacional de Migrações, à Agência de Receita e Controle Aduaneiro (ARCA), à Polícia de Segurança Aeroportuária e à Gendarmaria Nacional.

Jatinho particular LV-JQW, um Gulfstream G400, da companhia aérea argentina Baires Fly 1 de 12

Os órgãos são responsáveis pelo controle migratório, pela fiscalização do aeroporto de Puerto Iguazú, pela alfândega e pela fronteira internacional da Ponte Tancredo Neves, em Misiones. Esses foram os pontos pelos quais Flávio Bolsonaro e seus familiares passaram durante a viagem.

Por enquanto, a Justiça determinou apenas a preservação das gravações, sem exigir que elas sejam entregues ao Judiciário. O objetivo é garantir que as imagens estejam disponíveis caso seja aberta uma investigação criminal para apurar as denúncias contra integrantes do governo Milei.

O roteiro

O senador brasileiro entrou na Argentina com a esposa e as duas filhas na terça-feira (27), às 22h50, pela Ponte Internacional Tancredo Neves. Às 23h30, embarcou em um avião da empresa Baires Fly no aeroporto de Puerto Iguazú. O voo seguiu primeiro para o Equador e depois para os Estados Unidos.

Além das gravações, Capuchetti solicitou ao Departamento de Imigração todos os registros de entrada de Flávio no país. Também pediu ao Ministério das Relações Exteriores argentino que informasse se recebeu solicitações de cooperação de autoridades estrangeiras relacionadas à situação judicial ou migratória do brasileiro.

A magistrada ainda requisitou informações sobre outro procedimento em andamento no tribunal federal de Puerto Iguazú, que também investiga a passagem de Flávio pelo território argentino.

Denúncias contra integrantes do governo Milei

As medidas foram determinadas após duas denúncias apresentadas por parlamentares da oposição argentina: o deputado de esquerda Gabriel Solano e o deputado nacional Esteban Paulón. Eles pediram a apuração de uma possível participação de integrantes do governo na saída de Flávio Bolsonaro do Brasil.

Entre os denunciados estão o presidente Javier Milei, o ministro das Relações Exteriores, Pablo Quirno, a ministra da Segurança, Alejandra Monteoliva, e o assessor presidencial Santiago Caputo, que estava em Misiones para acompanhar a passagem do brasileiro.

Na denúncia, Solano afirmou que Milei teria utilizado recursos do Estado para facilitar a entrada de Flávio na Argentina, em uma operação que classificou como clandestina. Paulón, por sua vez, questionou a ausência de informações sobre um eventual pedido de asilo político ou de salvo-conduto diplomático.