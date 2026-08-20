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Justiça Eleitoral disciplina propaganda na internet e fixa regras duras para redes sociais, WhatsApp e uso de inteligência artificial

Candidatos e eleitores têm novos limites no ambiente digital a partir de 16 de agosto; entenda o que é permitido e o que pode gerar punições

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 08:27

PL combate fake news
Mensagens e postagens políticas dependem de autorização prévia e cadastro oficial para circularem dentro da lei. Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

Liberada desde o dia 16 de agosto, a propaganda eleitoral na internet passa a seguir um conjunto de regras rígidas definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral para as Eleições 2026. A ideia é frear a circulação de notícias falsas, evitar o uso abusivo de dinheiro nas campanhas e proteger a escolha do eleitor. Quem desrespeitar as determinações corre o risco de pagar multa e até perder o registro da candidatura.

Para garantir a fiscalização nas redes sociais, aplicativos e sites, o TSE fechou parcerias com plataformas como Meta, Google, TikTok, X, OpenAI e Anthropic. A meta do acordo é acelerar a retirada de publicações e perfis irregulares do ar.

Inteligência artificial

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A Inteligência Artificial pode ser uma aliada no trabalho (Imagem: SuPatMaN | Shutterstock) por Imagem: SuPatMaN | Shutterstock

Normas para perfis oficiais, eleitores e empresas

Candidatos, partidos, coligações e federações podem colocar propaganda no ar e pagar para impulsionar publicações. Esses anúncios pagos precisam mostrar de forma bem visível que se trata de conteúdo eleitoral, além de exibir o CPF do candidato ou o CNPJ da campanha. A Justiça Eleitoral exige ainda que a equipe informe todos os endereços oficiais da campanha na hora de registrar a candidatura. Caso abra um perfil novo durante a disputa, como no Threads, por exemplo, o endereço precisa ser enviado ao TSE.

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O eleitor tem liberdade para demonstrar apoio político de forma gratuita em seu perfil pessoal, mas não pode pagar para impulsionar postagens de candidatos. Já as contas de empresas, lojas e marcas estão proibidas de publicar qualquer tipo de propaganda eleitoral, mesmo que seja de forma gratuita. O uso de perfis falsos e o pagamento a influenciadores digitais para promoção política também continuam proibidos para todo mundo.

Mensagens no WhatsApp e Telegram exigem autorização do eleitor

O envio de conteúdo de campanha por WhatsApp ou Telegram só pode acontecer quando o próprio eleitor autoriza e se cadastra para receber as mensagens. A legislação proíbe comprar listas de contatos, colocar pessoas em grupos sem permissão e usar programas de computador ou robôs para automatizar os disparos.

Toda mensagem enviada ao eleitor deve trazer uma opção fácil e sem custo para a pessoa cancelar o recebimento e pedir para retirar seu número da lista. Além disso, chefes e gestores que ficarem mandando mensagens de apoio político em grupos de trabalho no WhatsApp podem responder por assédio eleitoral digital na Justiça do Trabalho e na Justiça Eleitoral.

Restrições à inteligência artificial e vetos a deepfakes

O levantamento "A IA do Nosso Feed", feito pela Agência Lupa em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), acompanhou postagens no Instagram, Facebook, X, TikTok e WhatsApp e encontrou 226 materiais suspeitos de manipulação. A checagem confirmou o uso de IA em 101 casos, sendo que 40% deles falavam sobre política.

Entre as peças identificadas estavam deepfakes com famosos declarando apoio a políticos, pesquisas falsas apresentadas por avatares e montagens para piadas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi a figura pública mais atingida, aparecendo em 17 vídeos com declarações falsas sobre cortes em aposentadorias. Donald Trump esteve em 16 gravações e Jair Bolsonaro em 8 vídeos, alguns deles usados para promover a candidatura do filho Flávio Bolsonaro.

Para conter os abusos, a Justiça Eleitoral exige que qualquer material criado ou alterado por IA venha com um aviso claro sobre o uso dessa tecnologia. A regra proíbe criar deepfakes para clonar a voz ou simular o rosto de candidatos. Nas 72 horas antes do dia da votação e até 24 horas depois da eleição, fica proibido publicar novos conteúdos alterados por IA que usem imagem ou voz de concorrentes.

Acordos do TSE com plataformas digitais e desenvolvedoras

Para reforçar a fiscalização na internet, o TSE fez acordos de cooperação técnica com as maiores empresas de tecnologia do mercado. A Meta concordou em colocar avisos oficiais do tribunal e criar recursos no WhatsApp para apurar denúncias rapidamente. Plataformas como Google, YouTube, TikTok, Kwai, Telegram, X e LinkedIn aceitaram ligar seus sistemas ao canal de Alertas de Desinformação Eleitoral do tribunal.

Empresas que criam ferramentas de inteligência artificial, como a OpenAI e a Anthropic, também entraram no programa para criar travas internas que impeçam a geração de informações falsas sobre as eleições. Embora a participação no programa seja voluntária, o cumprimento das decisões do TSE é obrigatório para todas as plataformas. As redes que descumprirem ordens para tirar conteúdos do ar ficam sujeitas às punições previstas em lei.

Tags:

Redes Sociais Whatsapp Inteligência Artificial Fake News Eleições 2026

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