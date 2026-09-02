ELEIÇÕES 2026

Justiça Eleitoral flagra Wagner e Rui Costa em irregularidade e suspende inserção de rádio

A liminar, assinada pelo relator Mhércio Cerqueira Monteiro, determina a retirada imediata das inserções veiculadas pelas emissoras de rádio em todo o estado, sob pena de multa de R$ 2 mil em caso de reincidência

Pombo Correio

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 17:44

Jaques Wagner e Rui Costa são candidatos ao Senado Crédito: André Fofano/Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) suspendeu, nesta quarta-feira (2), inserções de rádio das campanhas de Jaques Wagner e Rui Costa, ambos do PT, ao Senado por uso irregular da participação do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A Justiça entendeu que Lula ocupou espaço superior ao permitido nas peças. A liminar, assinada pelo relator Mhércio Cerqueira Monteiro, determina a retirada imediata das inserções veiculadas pelas emissoras de rádio em todo o estado, sob pena de multa de R$ 2 mil em caso de reincidência.

Segundo a decisão, Lula ocupou quase metade da propaganda, embora a Resolução TSE nº 23.610/2019 limite a 25% do tempo a participação de apoiadores. Wagner e Rui, titulares das candidaturas, apareceram apenas nos segundos finais das peças.