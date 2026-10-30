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Justiça nega pedido de Willer Tomaz para obrigar Richarlison a apagar posts sobre ilha

Jogador acusa o senador e candidato derrotado na eleição Flávio Bolsonaro e Willer de tomarem terreno em Angra sem pagar pelo imóvel

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 14:48

Caso Richarlison: o que está por trás da disputa pela mansão de R$ 10 milhões e como evitar esse problema ao comprar um imóvel
Caso Richarlison Crédito: Reprodução

O juiz Giordano Resende Costa, da 4ª Vara Cível de Brasília, negou o pedido do advogado Willer Tomaz e de sua empresa, a Wt Administração de Imóveis e Bens, de obrigar o jogador Richarlison a deletar publicações sobre o caso que envolve o advogado e uma ilha em Angra dos Reis (RJ).

O Estadão/Broadcast solicitou o posicionamento de Willer por meio de sua assessoria de imprensa, mas não teve resposta até o fechamento deste texto, no fim da noite da quinta-feira (29).

O jogador, antes integrante da Seleção Brasileira, acusa o senador e candidato derrotado na eleição para Presidente da República deste ano, Flávio Bolsonaro, e Willer de tomarem a ilha em Angra sem pagar pelo imóvel.

Richarlison fez várias postagens sobre o tema em seu Instagram.

Em uma publicação feita no dia 21 de outubro, ele afirma que comprou a área na Ilha Comprida em outubro de 2020, e que a Justiça do Rio de Janeiro validou a posse.

Na legenda, ele completou: "O nosso pedido de regularização foi jogado na gaveta do Governo Federal (SPU) por 10 meses. Enquanto isso, o grupo do advogado ressuscitou uma empresa (inapta desde 2018), com sócios já falecidos, e ludibriou uma viúva de 78 anos para tomar a nossa ilha."

Richarlison também mostrou na publicação decisões judiciais, contratos e a captura de tela de uma suposta conversa com Flávio Bolsonaro, na qual pede pela devolução de seu dinheiro.

Veja imagens de Angra dos Reis

Angra dos Reis por Shutterstock
Angra dos Reis por Shutterstock
Angra dos Reis por Shutterstock
Angra dos Reis (RJ) por Divulgação/Pref. Angra dos Reis
Angra dos Reis, Rio de Janeiro por Boris Karpuk/Wikimedia Commons
Angra dos Reis por Shutterstock
Câmara Municipal de Angra dos Reis por Reprodução/ Câmara Municipal de Angra dos Reis
Angra dos Reis por Shutterstock
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Tags:

Richarlison Angra dos Reis Justiça

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