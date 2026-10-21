Kassio e Mendonça propõem bloquear canais políticos de WhatsApp nos dois dias antes da eleição, diz jornal

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Carol Neves
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11:01
Canais do WhatsApp com conteúdo político-eleitoral e mais de 200 mil seguidores poderão ser bloqueados entre as 48 horas anteriores e as 24 horas posteriores à eleição. A restrição consta de uma minuta de resolução que, segundo a Folha de S.Paulo, circula entre os ministros André Mendonça e Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A proposta surge em meio a uma disputa judicial envolvendo os canais “Exército do Lula” e “Tropa do Flávio”, usados para mobilizar apoiadores dos candidatos à Presidência.
Criado pelo deputado André Janones, o "Exército do Lula" reúne quase 6 milhões de inscritos e tem sido usado para mobilizar apoiadores da esquerda nas redes sociais.
A campanha de Flávio Bolsonaro já apresentou diversas representações ao TSE para tentar retirar o canal do ar. O espaço chegou a ser bloqueado por decisão de Kassio, mas voltou a funcionar.
O que pode e o que é proibido no dia da eleição
De autoria de Mendonça, a proposta amplia uma ideia discutida inicialmente: impedir apenas a criação de novos canais, com o objetivo de evitar o surgimento de focos de desinformação perto da votação. A versão obtida pelo jornal, porém, também alcança os canais existentes que se enquadrem nos critérios de conteúdo e número de seguidores.
A minuta estende a esses espaços a restrição aplicada ao uso de inteligência artificial em publicações no mesmo intervalo. Assim, a suspensão abrangeria tanto os dois dias anteriores ao pleito quanto o dia seguinte. Segundo a Folha, Kassio negou a interlocutores a existência da proposta. O jornal afirma, no entanto, ter obtido uma cópia do texto.
Caso seja aprovada, a resolução passará a valer assim que for publicada.
Disputa de canais
Canais ligados aos dois candidatos à presidência vivem momento de disputa on-line. O "Exército do Lula" é administrado pelo deputado André Janones (Rede-MG). O segundo divulga mensagens de aliados de Flávio Bolsonaro, como Nikolas Ferreira (PL-MG), além de orientações para a atuação dos seguidores nas redes sociais.
Após uma ação da campanha de Flávio, que acusou o canal de Janones de disseminar desinformação, Kassio determinou sua suspensão em 11 de outubro. A medida foi revertida no mesmo dia pelo corregedor-geral eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva. No dia 13, o presidente do TSE voltou a impor uma restrição de 48 horas e exigiu a comunicação do endereço à Justiça Eleitoral. Janones nega ter divulgado informações falsas. A área técnica do tribunal não localizou as mensagens citadas na ação, mas ressalvou que a exclusão de publicações poderia ter prejudicado a análise.
A discussão passou a envolver a igualdade de tratamento entre as campanhas. Segundo a Folha de S.Paulo, os endereços dos dois canais foram informados ao TSE em 13 de outubro, quando ambos já funcionavam. O “Tropa do Flávio”, porém, não recebeu a mesma suspensão. A campanha de Lula acionou o tribunal para pedir isonomia e a retomada imediata do canal de Janones. Em reportagem publicada no dia 14, o canal bolsonarista tinha 1,7 milhão de seguidores, enquanto o petista havia ultrapassado 4 milhões antes do bloqueio.
O “Tropa do Flávio” também foi questionado por seu conteúdo. A Folha identificou uma publicação que associava falsamente a imagem de uma jovem aparentando usar drogas ao ato pró-Lula realizado em 11 de outubro, na avenida Paulista. A gravação já circulava em redes sociais argentinas desde junho. A postagem foi apagada após questionamentos do jornal. A campanha de Flávio afirmou que o canal segue a legislação eleitoral e negou disseminar notícias falsas, mas não respondeu especificamente sobre a imagem.