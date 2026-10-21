JUSTIÇA ELEITORAL

Kassio e Mendonça propõem bloquear canais políticos de WhatsApp nos dois dias antes da eleição, diz jornal

Proposta atingiria canais políticos com mais de 200 mil seguidores, entre eles o Exército do Lula, criado por André Janones, e Tropa do Flávio

Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11:01

O relator do caso, ministro Kássio Nunes Marques, durante sessão plenária do TSE Crédito: Crédito: Luiz Roberto/Secom/TSE

Canais do WhatsApp com conteúdo político-eleitoral e mais de 200 mil seguidores poderão ser bloqueados entre as 48 horas anteriores e as 24 horas posteriores à eleição. A restrição consta de uma minuta de resolução que, segundo a Folha de S.Paulo, circula entre os ministros André Mendonça e Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A proposta surge em meio a uma disputa judicial envolvendo os canais “Exército do Lula” e “Tropa do Flávio”, usados para mobilizar apoiadores dos candidatos à Presidência.

Criado pelo deputado André Janones, o "Exército do Lula" reúne quase 6 milhões de inscritos e tem sido usado para mobilizar apoiadores da esquerda nas redes sociais.

A campanha de Flávio Bolsonaro já apresentou diversas representações ao TSE para tentar retirar o canal do ar. O espaço chegou a ser bloqueado por decisão de Kassio, mas voltou a funcionar.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição 1 de 8

De autoria de Mendonça, a proposta amplia uma ideia discutida inicialmente: impedir apenas a criação de novos canais, com o objetivo de evitar o surgimento de focos de desinformação perto da votação. A versão obtida pelo jornal, porém, também alcança os canais existentes que se enquadrem nos critérios de conteúdo e número de seguidores.

A minuta estende a esses espaços a restrição aplicada ao uso de inteligência artificial em publicações no mesmo intervalo. Assim, a suspensão abrangeria tanto os dois dias anteriores ao pleito quanto o dia seguinte. Segundo a Folha, Kassio negou a interlocutores a existência da proposta. O jornal afirma, no entanto, ter obtido uma cópia do texto.

Caso seja aprovada, a resolução passará a valer assim que for publicada.

Disputa de canais

Canais ligados aos dois candidatos à presidência vivem momento de disputa on-line. O "Exército do Lula" é administrado pelo deputado André Janones (Rede-MG). O segundo divulga mensagens de aliados de Flávio Bolsonaro, como Nikolas Ferreira (PL-MG), além de orientações para a atuação dos seguidores nas redes sociais.

Após uma ação da campanha de Flávio, que acusou o canal de Janones de disseminar desinformação, Kassio determinou sua suspensão em 11 de outubro. A medida foi revertida no mesmo dia pelo corregedor-geral eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva. No dia 13, o presidente do TSE voltou a impor uma restrição de 48 horas e exigiu a comunicação do endereço à Justiça Eleitoral. Janones nega ter divulgado informações falsas. A área técnica do tribunal não localizou as mensagens citadas na ação, mas ressalvou que a exclusão de publicações poderia ter prejudicado a análise.

A discussão passou a envolver a igualdade de tratamento entre as campanhas. Segundo a Folha de S.Paulo, os endereços dos dois canais foram informados ao TSE em 13 de outubro, quando ambos já funcionavam. O “Tropa do Flávio”, porém, não recebeu a mesma suspensão. A campanha de Lula acionou o tribunal para pedir isonomia e a retomada imediata do canal de Janones. Em reportagem publicada no dia 14, o canal bolsonarista tinha 1,7 milhão de seguidores, enquanto o petista havia ultrapassado 4 milhões antes do bloqueio.