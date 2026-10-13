NOVA DECISÃO

Kassio volta a derrubar canal 'Exército do Lula', faz exigência para retorno e diz que petista pode ser responsabilizado

Canal criado pelo deputado André Janones só poderá retomar publicações após cumprir exigências

Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 10:53

Kassio Nunes Marques Crédito: Crédito: Luiz Roberto/Secom/TSE

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, voltou a suspender nesta terça-feira (13) novos posts e a entrada de seguidores no canal “Exército do Lula”, administrado no WhatsApp pelo deputado federal André Janones (Rede-MG). A retomada depende da comunicação formal do endereço à Justiça Eleitoral, da comprovação no processo e do cumprimento do prazo de 48 horas previsto nas normas eleitorais.

A nova determinação ocorre após o corregedor-geral eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, revogar a suspensão imposta por Kassio no domingo (11), a pedido da campanha de Flávio Bolsonaro (PL). Cueva havia autorizado o funcionamento provisório do canal, mantido a proibição de divulgar conteúdos já considerados ilícitos e encaminhado o caso para análise do plenário.

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Ao reexaminar a questão, Kassio considerou que a falta de comunicação do endereço à Justiça Eleitoral impede o uso do canal na campanha enquanto a situação não for regularizada. O ministro também apontou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderá ser responsabilizado por eventual utilização irregular da ferramenta.

A decisão estende o acompanhamento aos canais públicos de mensageria mantidos pela chapa de Flávio Bolsonaro ou efetivamente vinculados à candidatura. A fiscalização deverá seguir critérios objetivos e isonômicos e não alcança comunicações privadas.

Durante o período eleitoral, a Meta deverá acompanhar de forma proativa os canais públicos de grande alcance indicados pelas campanhas e identificados no processo. A empresa terá de retirar imediatamente publicações idênticas ou substancialmente equivalentes a conteúdos já atingidos por ordens de remoção em vigor.

Kassio pretende ainda propor um acordo às duas candidaturas para evitar a disseminação de informações falsas. A reunião com representantes das campanhas de Lula e Flávio está prevista para as 15h30 desta terça-feira, em meio às divergências sobre a condução do caso no tribunal.