ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Kleber Rosa e Eslane Paixão trocam datas de sabatinas do CORREIO

O CORREIO fará sabatina com os candidatos à prefeitura de Salvador entre os dias 9 e 16 de setembro. O sorteio para definir a ordem aconteceu no início de agosto. No entanto, por acordo entre as assessorias de comunicação, os candidatos Kleber Rosa (PSOL) e Eslane Paixão (UP) trocaram os dias.