DISPUTA ELEITORAL

Kleber Rosa reafirma ser candidato da esquerda e cutuca Geraldo Jr.: 'Sempre estive do mesmo lado'

O socialista disputa o voto deste segmento do eleitorado com o postulante do MDB, Geraldo Júnior, e já conquistou apoio até de petistas. Ele ainda cutucou o emedebista, que em 2022 rompeu com o grupo de ACM Neto (União Brasil) e migrou para a base de Jerônimo Rodrigues (PT).