Lavareda vê eleição nacional empatada e diz que Lula tem desempenho pior no Nordeste que em 2022

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Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16:03
O cientista político Antonio Lavareda afirmou que a disputa presidencial está, neste momento, em situação de empate técnico e avaliou que medidas recentes anunciadas pelo presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelam a preocupação do petista com a tentativa de reeleição.
Ao comentar o reajuste do Bolsa Família, Lavareda disse que iniciativas semelhantes já foram adotadas por outros presidentes em períodos eleitorais.
“Nós podemos dizer que a eleição nesse momento está no empate técnico. Então, Lula lança mão dessas medidas (reajuste do Bolsa Família) e outros presidentes já lançaram. Não se discute a maior ou menor legitimidade disso, mas é verdade que isso revela uma enorme preocupação do governo com a possibilidade de eventualmente se ver frustrada a tentativa de reeleição do presidente exatamente na sua última corrida eleitoral”, afirmou.
A declaração foi feita durante o evento Diálogos que Transforma, promovido pela Associação Comercial da Bahia na noite desta segunda-feira (21).
Lavareda também chamou atenção para o desempenho eleitoral de Lula no Nordeste, região historicamente relevante para os resultados do petista. Segundo o cientista político, o presidente apresenta atualmente números inferiores aos registrados no mesmo estágio da campanha presidencial de 2022.
“O presidente Lula neste momento tem um desempenho inferior (no Nordeste) ao que tinha nesse mesmo momento em 2022. As urnas vão confirmar ou não essa tendência, mas o que pode ser dito é que nesse momento em que nós conversamos o desempenho do presidente Lula é inferior ao desempenho que ele obtinha à mesma altura quatro anos atrás”, declarou.