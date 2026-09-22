ELEIÇÕES 2026

Lavareda vê eleição nacional empatada e diz que Lula tem desempenho pior no Nordeste que em 2022

A declaração foi feita durante o evento Diálogos que Transforma, promovido pela Associação Comercial da Bahia na noite desta segunda-feira (21)

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16:03

Antonio Lavareda, cientista político Crédito: Divulgação

O cientista político Antonio Lavareda afirmou que a disputa presidencial está, neste momento, em situação de empate técnico e avaliou que medidas recentes anunciadas pelo presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelam a preocupação do petista com a tentativa de reeleição.

Ao comentar o reajuste do Bolsa Família, Lavareda disse que iniciativas semelhantes já foram adotadas por outros presidentes em períodos eleitorais.

“Nós podemos dizer que a eleição nesse momento está no empate técnico. Então, Lula lança mão dessas medidas (reajuste do Bolsa Família) e outros presidentes já lançaram. Não se discute a maior ou menor legitimidade disso, mas é verdade que isso revela uma enorme preocupação do governo com a possibilidade de eventualmente se ver frustrada a tentativa de reeleição do presidente exatamente na sua última corrida eleitoral”, afirmou.

A declaração foi feita durante o evento Diálogos que Transforma, promovido pela Associação Comercial da Bahia na noite desta segunda-feira (21).

Lavareda também chamou atenção para o desempenho eleitoral de Lula no Nordeste, região historicamente relevante para os resultados do petista. Segundo o cientista político, o presidente apresenta atualmente números inferiores aos registrados no mesmo estágio da campanha presidencial de 2022.