ELEIÇÕES

Leo Santana declara apoio a ACM Neto e exibe bandeira do 44 durante show

Cantor se posicionou em um evento

Pombo Correio

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 21:22

Leo Santana com bandeira em apoio a ACM Neto Crédito: Reprodução

O cantor Léo Santana voltou a declarar apoio a ACM Neto na disputa pelo Governo da Bahia. Durante uma festa de aniversário realizada em Salvador, na noite deste sábado (19), o artista levantou uma bandeira com o número 44, número do candidato.

O gesto reforça uma posição que Léo Santana já havia manifestado publicamente em 2022, quando também declarou apoio a ACM Neto na disputa pelo Governo da Bahia.