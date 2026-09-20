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Leo Santana declara apoio a ACM Neto e exibe bandeira do 44 durante show

Cantor se posicionou em um evento

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 21:22

Leo Santana com bandeira em apoio a ACM Neto
Leo Santana com bandeira em apoio a ACM Neto Crédito: Reprodução

O cantor Léo Santana voltou a declarar apoio a ACM Neto na disputa pelo Governo da Bahia. Durante uma festa de aniversário realizada em Salvador, na noite deste sábado (19), o artista levantou uma bandeira com o número 44, número do candidato.

O gesto reforça uma posição que Léo Santana já havia manifestado publicamente em 2022, quando também declarou apoio a ACM Neto na disputa pelo Governo da Bahia.

Quatro anos depois, o cantor repetiu o gesto e voltou a associar sua imagem ao candidato durante uma apresentação na capital baiana.

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