Leo Santana declara apoio a ACM Neto e exibe bandeira do 44 durante show

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pombo Correio
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 21:22
O cantor Léo Santana voltou a declarar apoio a ACM Neto na disputa pelo Governo da Bahia. Durante uma festa de aniversário realizada em Salvador, na noite deste sábado (19), o artista levantou uma bandeira com o número 44, número do candidato.
O gesto reforça uma posição que Léo Santana já havia manifestado publicamente em 2022, quando também declarou apoio a ACM Neto na disputa pelo Governo da Bahia.
Quatro anos depois, o cantor repetiu o gesto e voltou a associar sua imagem ao candidato durante uma apresentação na capital baiana.