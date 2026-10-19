ELEIÇÕES

Líder do 'Exército de Lula', André Janones vai parar na UTI com arritmia cardíaca após debate

Parlamentar está clinicamente estável e permanece sob monitorização cardíaca



Wendel de Novais

Metrópoles

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 10:56

Deputado federal André Janones Crédito: Paulo Sergio/Agência Câmara

O deputado federal André Janones foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um episódio de arritmia cardíaca. O problema de saúde ocorreu depois do debate realizado pela Rede Bandeirantes

Segundo as informações divulgadas pelo Metrópoles, parceiro do CORREIO, o parlamentar está clinicamente estável e permanece sob monitorização cardíaca contínua, com acompanhamento da equipe médica do hospital.

Curiosidades sobre André Janones 1 de 7

O atendimento está sob responsabilidade da cardiologista Ludhmila Hajjar. Novas informações sobre o estado de saúde do deputado deverão ser divulgadas conforme a evolução do quadro clínico e mediante autorização.