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Wendel de Novais
Metrópoles
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 10:56
O deputado federal André Janones foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um episódio de arritmia cardíaca. O problema de saúde ocorreu depois do debate realizado pela Rede Bandeirantes
Segundo as informações divulgadas pelo Metrópoles, parceiro do CORREIO, o parlamentar está clinicamente estável e permanece sob monitorização cardíaca contínua, com acompanhamento da equipe médica do hospital.
Curiosidades sobre André Janones
O atendimento está sob responsabilidade da cardiologista Ludhmila Hajjar. Novas informações sobre o estado de saúde do deputado deverão ser divulgadas conforme a evolução do quadro clínico e mediante autorização.
Janones se destaca como um dos nomes fortes da campanha do presidente Lula pela reeleição. No Whatsapp, ele tem um canal denominado 'Exército de Lula' que reúne mais de cinco milhões de usuários.