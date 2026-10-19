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Líder do 'Exército de Lula', André Janones vai parar na UTI com arritmia cardíaca após debate

Parlamentar está clinicamente estável e permanece sob monitorização cardíaca

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais
  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Wendel de Novais

  • Metrópoles

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 10:56

Deputado federal André Janones
Deputado federal André Janones Crédito: Paulo Sergio/Agência Câmara

O deputado federal André Janones foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um episódio de arritmia cardíaca. O problema de saúde ocorreu depois do debate realizado pela Rede Bandeirantes

Segundo as informações divulgadas pelo Metrópoles, parceiro do CORREIO, o parlamentar está clinicamente estável e permanece sob monitorização cardíaca contínua, com acompanhamento da equipe médica do hospital.

Curiosidades sobre André Janones

Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução
André Janones é líder do 'Exército de Lula' por Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução
André Janones foi eleito deputado federal com 78 mil votos por Divulgação/Câmara dos Deputados
Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução
André Janones é deputado eleito por Minas Gerais por Cleia Vianna/Câmara dos Deputados
André Janones por Paulo Sergio/Agência Câmara
1 de 7
Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução

O atendimento está sob responsabilidade da cardiologista Ludhmila Hajjar. Novas informações sobre o estado de saúde do deputado deverão ser divulgadas conforme a evolução do quadro clínico e mediante autorização.

Janones se destaca como um dos nomes fortes da campanha do presidente Lula pela reeleição. No Whatsapp, ele tem um canal denominado 'Exército de Lula' que reúne mais de cinco milhões de usuários.

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Tags:

Lula Exército André Janones

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